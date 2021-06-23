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三級警戒擬延長！　名醫驚曝「關鍵數字」勸柯文哲：學學侯友宜

▲▼台北人潮車流空城 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲信義區人流在三級警戒期間大幅減少 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者曾羿翔／綜合報導

全國三級警戒擬再延長兩周到7月12日，警戒階段也讓許多行業備受衝擊。名醫沈政男22日在臉書表示，新北的快篩陽性率已降到接近零了，代表社區陽性案例被清得差不多了，但侯市長依鍥而不捨，一定要把所有隱形案例找出來。侯市長這麼做，可說穩紮穩打，一步步逼近病毒的老巢，將病毒圍堵到無所遁形，如果是內行人就會看出，這是讓人安心的做法。

沈政男指出，透過新北22日記者會秀出的新增案例來源比例圖可看出，60%是家戶感染，至於不明感染來源只有7%，比上周明顯減少，表示絕大部分新增案例的感染來源在新北都已被掌握，只要感染來源都被掌握，清零之日就不會太遠！

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▲▼柯文哲、侯友宜。（圖／台北市政府、新北市政府提供）

▲台北市長柯文哲（左）、新北市長侯友宜。（圖／台北市政府、新北市政府提供）

沈政男還說，柯文哲說得沒錯，北農場域一直有零星感染，但不代表是群聚，有可能是來自不同感染源的案例，只是剛好聚集在北農，「但以我來看，其實也不能排除有一個Rt值=1左右的群聚感染，在北農裡持續進行」。

沈政男在文內還建議柯文哲其實可以學侯友宜，把發病時間與地理位置整合起來，看看是否連成一線，如果不是，那就代表案例被從外頭陸續帶進北農，而非在裡頭一直傳染，「事實上從每日新增案例的下降可知，雙北的疫情控制得越來越好，不只出現曙光，而是看到旭日了」。

柯文哲22日晚間在臉書指出，22日總篩檢人數為538人，1人快篩陽性，從5月14日至今，北農相關確診數達到54人，其中19人於5月31日前解除隔離；北市批發市場專案已將農漁畜花四大公司、以及環南市場工作人員全部造冊，全面接種疫苗，以此防止疫情的擴散，「無須自亂陣腳，自己嚇死自己，北市仍舊全神貫注，在防疫的戰場上作戰」。

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