三級警戒3度延長？六都首長「解封」意見一次看　揭開放關鍵

記者柯沛辰／綜合報導

確診數連續2天降到二位數，不少民眾都關心能否提前解封。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日表示，確切答案23日中午正式宣布。不過，六都首長近來對此意見不一，會不會影響指揮中心決策，備受外界關注。

陳時中22日指出，目前高風險區域是雙北，中高風險是基隆、苗栗和彰化，台中這週降到中風險，這部分有跟各縣市詢問，但大家還是認為警戒要全國一致，「大家要一起忍耐，看能不能度過現況。」

至於是否放寬，陳時中表示，要看是否能維持戴口罩、維持社交距離」、「放寬是否可能會增加交通的流量，造成人流變多」等，整體戰略緊縮都在討論之內，23日才會一起公告。

▲柯文哲說，不預期6月28日能從三級降到二級。（圖／北市府）

一、台北市

針對藝文場館、電影院、圖書館、會展場館、餐飲小吃店有條件解封。台北市長柯文哲22日表示，以北農為例，大家工作都戴口罩，但為什麼還是感染？就是吃飯的時候，所以他很清楚，吃飯和聚餐是感染最大主因。

柯文哲認為，本來就不預期6月28日能三級降到二級，因為從台北市感染源分析，「家戶感染」就佔了40幾%，依照北市府計畫，就是每周降低確診數至一半，但愈是後面就愈難清零，因為要一個個找出潛藏在社區的感染源不太容易。

至於解封這件事，柯文哲說，這是很難的題目，絕對不是台北市的問題，也不是雙北的問題，而是關乎全台如何處理，所以對中央來說一定是個難題。

▲侯友宜向中央喊話，應該先考量4個先決條件，才來談解封。（圖／新北市府）

二、新北市

新北市長侯友宜22日表示，雖然新北市疫情不斷往下降，但也是很努力才控制住，所以目前還看不到解封的條件，也沒有樂觀的權利，提醒市民還是要保持低度活動。

至於「微解封」的可能性，侯友宜說，現在印度變種病毒來勢洶洶，入境普篩有沒有要更嚴格落實？這部分要重新檢討、調整，所以他提出4個先決條件：

1.入境普篩守住國門

2.疫苗接種率達一定量

3.確保醫療照護量能

4.廣篩阻斷隱形傳播鏈

侯友宜強調，當上述條件都做到，還要看究竟是哪些場館要解封？會不會造成隱形傳播鏈？監測能量在哪？如何監測？他建議中央，若要實施「微解封」，應審慎評估上述的四大面向，目前新北市仍看不到任何解封條件。

▲鄭文燦直言，分地區解封不可行，分類別則可以考慮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

三、桃園市

鄭文燦指出，三級管制的考量點很多，首先要讓Rt值降到1以下或更低，使確診個案數慢慢降低；第二，採檢、篩檢陽性個案人數是否到正常值；第三，熱區、群聚感染事件到底有沒有獲得控制，「看起來628三級管制應該會延長」。

針對分區解封、微解封一事，鄭文燦認為，分地區不太符合台灣社會的生活情況，因為現在確診個案大多是各縣市互動的結果，很難有哪個地區在確診病例上是空白的，即便有空白，也不代表那個地區群聚活動多了仍然安全，所以分地區解封有一定風險。

鄭文燦直言，分地區不太可行，但分類別可以考慮，因為不同的產業情況不同，儘管22日確診個案已到百例以下，但尚未清零，幾個群聚感染事件也尚未落幕，呼籲市民還是要保持嚴謹態度較好。

▲盧秀燕表示，人口在各城市流動，「同島一命」都有感染風險，只有疫苗是解方。（圖／台中市政府）

四、台中市

指揮中心近日將台中市從中高風險降為中等風險，不少市民都期待管制能調降。不過，市長盧秀燕16日曾透露，人口在各城市間流動，唯有全民一定比例施打疫苗、建立防護網，才能確保安全，「不要過分期待」。

盧秀燕說，她明白三級警戒對市民生活、生計造成困難，但仍必須等待指揮中心討論公布才有定論。她提醒，城市人口是流動的，「同島一命」都有感染風險，只有疫苗是解方，所以現階段做好防疫工作才是最重要的。

▲黃偉哲建議中央，讓台南部分場域「微解封」，但最終仍以中央指揮為主。（圖／記者林悅翻攝）

五、台南市

台南市長黃偉哲21日向中央建議，戶外古蹟、運動場、校園可「微解封」。他22日強調，台南市府尊重中央全國一致的指揮，也會在被授權的情況下作出微調，適度對外開放，但最終仍以中央決定為主。

黃偉哲說，北部有各自對疫情的判斷，但南部會在不影響整體防疫的條件下，跟中央做進一步的建議，例如開放性場館、大型戶外古蹟、校園運動場等廣闊空間，主要是考量暑假沒有學生，市民只要戴口罩、做好防疫措施，加上現場人流管制，所以才建議適度開放。

▲陳其邁指出，北部地區感染源都不太明確，「非常非常非常擔心雙北的疫調」。（圖／高雄市政府）

六、高雄市

高雄市長陳其邁22日表示，現在疫情數字雖降到百位數以下，但北部地區感染源都不太明確，像是北農、新北恩主公醫等群聚感染，仍讓人非常憂心。

陳其邁認為，應該先更瞭解北部地區的流行狀況再決定比較好，尤其北部疫調狀況到底如何？希望有更多資訊，這樣高雄才有依據來判斷是否「微解封」。

媒體追問，市長針對微解封的這一席說明，是不是代表只要雙北疫調沒有確實找出傳染源，高雄市就不贊成微解封？對此，陳其邁僅一句話回應「我非常非常非常擔心雙北的疫調。」