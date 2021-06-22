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台南工業區未落實移工全面快篩最重罰30萬　黃偉哲籲企業主守護勞工健康

▲台南市經發局將針對市府轄管的工業區，啟動全面防疫，並積極媒合企業進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市經發局將針對市府轄管的工業區，啟動全面防疫，並積極媒合企業進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府繼6月上旬完成全市移工宿舍的衛生環境查察後，市長黃偉哲也指示要對台南市內的移工實施快篩，日前已經完成南科園區內所有移工的快篩，接下來針對市府轄管的工業區，啟動全面防疫，並積極媒合企業進行快篩。

▲台南市經發局將針對市府轄管的工業區，啟動全面防疫，並積極媒合企業進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，這幾日台南市的疫情相對地穩定，但是大家不能因此而鬆懈，該做的準備還是要準備。移工的健康很重要，本國籍勞工的健康也很重要，但最重要的是企業主，還有移工宿舍的管理單位，都必須要重視移工朋友及本國籍勞工的健康，因為他們都是幫助企業主來拼經濟的人，南市府絕對會保障勞工的健康權益，希望企業主與勞工一起為抗疫努力。

經發局表示，目前南市府對於工業區移工的快篩策略，採取的方式包括，第一，要求市府主管的工業區，包括樹谷、永康、新吉、柳營四個工業區，凡有聘請移工的企業必須全面完成快篩；第二，南市府將持續由經發局、衛生局及勞工局組成輔導小組至市內各工業區訪視，輔導並協助各企業辦理快篩，同時南市府也將建立企業快篩的標準作業程序，並簡化行政流程，加速讓企業辦理快篩；第三，南市府也呼籲經濟部所轄工業區及其他小型工業區的企業配合進行快篩，讓移工的健康獲得保障，避免造成防疫破口，而快篩所達成的防疫成果也可讓企業獲得永續的經營。

經發局長陳凱凌指出，6月17日已要求南市府轄管工業區移工全面進行快篩，6月18日南市府轄管工業區125家有聘僱移工之企業已全數完成通知，目前近7成廠商已接洽醫療院所於近期辦理快篩，其餘3成則要求企業主須於本週內提交篩檢計畫。

另外，特別提醒企業如未落實移工快篩，將先給予兩週改善期，未改善者將移請相關單位依「就業服務法」處新台幣6萬至30萬罰鍰，請企業主務必遵守規定主動配合移工全面快篩計畫。

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