傳mRNA技術發明者「後悔打莫德納」？他揭真相：發明者另有其人

▲莫德納疫苗屬於mRNA技術。（圖／記者周宸亘攝）



記者林育綾／採訪報導

日前有媒體報導，mRNA疫苗技術發明人之一馬龍博士（Dr. Robert Malone）提到「後悔打莫德納疫苗」，批評美國政府強推施打，卻忽視mRNA疫苗的副作用。不過醫學作家林慶旺指出該報導有嚴重錯誤，因為mRNA疫苗技術發明者「另有其人」，並不是馬龍博士。

資深汽車部落客Hank日前在臉書轉發美國醫學權威馬龍博士（Dr. Robert Malone）的推特並翻譯，介紹他是「mRNA疫苗的發明者」，內文指出他不滿美國政府強推施打，卻忽視疫苗的副作用，「萬一有一天真相證明了 #伊維菌素 可以安全地控制疫情，而且證明了 #基因疫苗（#mRNA）是有重大安全問題時，社會大眾是否還能繼續對公共衛生與美國政府保持信心？」而台灣許多媒體也跟進引用該貼文報導。

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▲▼資深汽車部落客Hank日前在臉書轉發美國醫學權威馬龍博士（Dr. Robert Malone）的推特並翻譯，介紹他是「mRNA疫苗的發明者」，不過這樣的介紹可能有誤。（圖／翻攝自Facebook「Hank汽車部落格」）

不過長年分享國外先進醫學知識的作家林慶旺提到，那篇報導有個嚴重錯誤，首先馬龍博士並不是mRNA疫苗技術的發明者，真正的發明者另有其人，其一是美國賓夕法尼亞大學教授卡塔琳·卡里科（Katalin Kariko） 博士；還有她的合作夥伴、賓夕法尼亞大學的德魯·魏斯曼（Drew Weissman） 博士。

林慶旺介紹，卡塔琳·卡里科（Katalin Kariko） 博士今年66歲，她對mRNA技術的早期研究，最終促成了莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗的開發，儼然成為Covid-19疫苗開發的英雄。

據悉卡塔琳·卡里科博士在匈牙利長大，是一個屠夫的女兒，她在20多歲時移居美國，職業生涯中經歷了一連串的研究挫折、健康問題，也不斷被人質疑，在申請研究經費過程中也曾不斷被拒絕，但她終生堅持的mRNA技術最終奏效了。

她與夥伴魏斯曼博士的工作成果，為輝瑞 、BioNTech、莫德納製造的疫苗，奠定了成功的基礎，如今2人也成為今年10月諾貝爾醫學獎或化學獎呼聲最高的熱門人選。

▲匈牙利裔美籍生技科學家卡塔琳·卡里科（Katalin Kariko）（圖／翻攝自推特／Katalin Kariko）

至於馬龍博士是何方神聖？林慶旺說明，他是一位美國醫學博士，曾經研究過mRNA技術，「但沒有成功」。不過部落客Hank在PO文中強調，馬龍博士是美國醫學權威，並表示如果網友多查詢他分享的資訊，會對即將要去施打的疫苗有更多的了解，還說「絕對不是WHO跟FB的事實查核中心告訴你的那樣」。

林慶旺在美國長年從事英日文醫學書籍翻譯、審譯工作，也時常吸取國外先進的醫學知識分享給讀者，他近來也在台灣發行新書《太陽醫生》，針對近來許多台灣人施打AZ疫苗產生不適情形，他也向《ETtoday新聞雲》表示，AZ疫苗採用的是腺病毒載體，會將新冠病毒的棘突蛋白送到細胞核，「一旦腺病毒鑲入細胞核中的DNA，極有可能病變、產生癌症」，但這點被很多醫生與專家都忽略了。

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