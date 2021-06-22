農委會爭取3.6萬劑疫苗　全台批發市場、屠宰場一線人員優先接種

▲陳吉仲表示，已向指揮中心爭取3.6萬劑疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

北農染疫事件爆發後，所有相關人員安全備受關注，為避免群聚擴大，農委會主委陳吉仲今（22日）和雲嘉南立委開線上會議討論相關事項，提到向中央流行疫情指揮中心爭取3.6萬劑疫苗，將依序施打，盼穩住疫情。

農委會對此事今下午說明，鑒於農漁畜產品批發市場及屠宰場負有重大民生消費必需品之供給責任，及具有高風險區域，將該等場域之第一線工作人員列為優先施打疫苗對象，其中又以北北基桃之果菜批發市場、魚市場、肉品市場及屠宰場之員工、承銷人、市場作業人員等密集進出人員列為第一優先施打對象。至其他地區將依據防疫風險及產業重要性，陸續排序施打。

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▲農委會強調，將全力確保農漁畜產品批發市場及屠宰場作業人員的安全。（圖／記者李毓康攝）



農委會指出，新冠肺炎全球疫情仍險峻，我國採取之管制措施雖已發揮成效，確診人數有逐步趨緩現象，但北北基桃仍屬高風險地區，因此，北北基桃相關場域之人員經快篩陰性者，才予以分配施打疫苗；其餘非屬高風險之縣市則不須快篩，將直接造冊送各地方政府，再由該等工作人員前往指定地點施打。

農委會強調，將全力確保農漁畜產品批發市場及屠宰場作業人員的安全，也籲請全國民眾安心消費及請農民放心生產。