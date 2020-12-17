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新冠疫苗沒她就不成！匈牙利裔科學家mRNA研究50年　鋪路疫苗問世

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▲▼ 匈牙利裔美籍生技科學家卡林柯（Katalin Karikó）。（圖／翻攝自推特／Katalin Kariko）

▲匈牙利裔美籍生技科學家卡林柯。（圖／翻攝自推特／Katalin Kariko）

文／中央社記者周世惠舊金山16日專電

她曾被降職、懷疑，而今她的研究是新冠肺炎疫苗的基礎。生技科學家卡林柯當年把等值1200美元現金縫在女兒玩偶中，從匈牙利遠渡美國，現在有望獲諾貝爾獎。

2019冠狀病毒疾病（Covid-19，新冠肺炎）疫苗開始在全球多國被核准施打，有如為疫情黑暗而漫長的隧道帶來一線希望。對65歲匈牙利裔美籍生技科學家卡林柯（Katalin Karikó）來說，這一刻顯得意義非凡。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，卡林柯在職涯中以數十年時間研究mRNA治療的可能性，經歷多次失敗、懷疑和一次跨洋的海外搬遷，但她和賓州大學前同事魏斯曼（Drew Weissman）突破性的研究為新冠肺炎疫苗鋪路，一些人甚至認為，兩人的發現值得獲諾貝爾獎。

mRNA技術被稱作信使核糖核酸（或簡稱信使RNA），利用人造的mRNA可在不驚擾人類免疫系統之下，讓身體抵抗外來病毒。

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲卡林柯和賓州大學前同事魏斯曼（Drew Weissman）突破性的研究為新冠肺炎疫苗鋪路。（示意圖／路透）

卡林柯在1970年代的匈牙利開始研究生涯，當時mRNA研究還非常新，機會看似無限，由於美國有更多研究機會和經費，因此起心念動懷抱美國夢。

1985年，她獲得賓州譚普大學（Temple University）博士後研究機會的邀請，決定和丈夫、女兒離開匈牙利，由於他們只被允許匯兌100美元現金，卡林柯對匈牙利新聞網站G7說，他們在黑市賣掉車子，把約等值1200美元的錢縫在2歲女兒的泰迪熊玩偶中。

卡林柯告訴本月的「財經內幕」（Business Insider），當時他們買了單程機票從匈牙利抵達美國，「不認識任何人」。

不久後，她加入賓州大學醫學院繼續研究，但mRNA 可用來對抗疾病的想法太過激進，以至於在1990年第一次申請研究經費遭到拒絕，後來數次申請仍受挫。

1995年她經歷人生低潮，在賓大被降職、同時間被診斷出癌症，丈夫也因簽證問題滯留匈牙利，彼此分隔6個月。

卡林柯堅持不懈，並遇到貴人。財經內幕報導，從美國國家衛生研究院到賓大工作的免疫學家魏斯曼和卡林柯因為共用一台影印機結緣，兩人合作研究出mRNA在生醫領域的應用。

▲紐約護士琳賽（Sandra Lindsay）接受輝瑞新冠疫苗注射，全美第一人。（圖／路透）

生技醫學新聞網站STAT於11月報導，2005年，他們的研究被獨具慧眼的羅西（Derek Rossi）看重，認為值得獲諾貝爾化學獎的成就。

羅西是加拿大人，2005年是史丹佛大學幹細胞生物學博士後研究員，他以卡林柯和魏斯曼的研究基礎帶到哈佛大學醫學院成立研究室，羅西是生物技術公司莫德納（Moderna）的3位創辦人之一。

2010年成立的莫德納，總部設在美國麻州劍橋市，開發的新冠肺炎疫苗獲得美國FDA核准上市。

而另一家2008年成立的德國生技公司BioNTech，也在麻州劍橋市設立美國總部，美國製藥巨頭輝瑞藥廠（Pfizer）正是與BioNTech合作開發新冠肺炎疫苗，有英、美、沙烏地阿拉伯等多個國家核准施打。

卡林柯目前是BioNTech資深副總裁。當各界為兩款新冠肺炎疫苗感到振奮之時，卡林柯多年的努力被外界注意到。

熱愛研究工作的卡林柯在受訪時提到，平常日早上6時開始工作，週末和假期也工作，有時睡在辦公室。

「外人看來可能很瘋狂，但我在實驗室很開心」，她說，自己不是去工作，反而更像是去玩。

對工作懷抱熱情的卡林柯並且育女有成，38歲的女兒佛蘭查（Susan Francia）曾是美國划船隊2008年和2012年夏日奧運金牌得主，畢業於賓州大學。

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