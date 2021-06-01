買不到輝瑞疫苗「不必太在意」！他揭數據：莫德納對亞洲人更有效

▲台灣目前還沒有輝瑞疫苗，但醫學作家提到，該疫苗對亞洲人的有效率僅74.4%。（圖／路透）

記者林育綾／綜合報導

國內疫情嚴峻，國人也紛紛關心新冠疫苗何時來！醫學作家林慶旺說，買不到號稱保護力達95％的輝瑞疫苗，「其實不必太在意」，因為台灣買到了505萬劑莫德納疫苗，「輝瑞疫苗對亞洲人的有效率僅74.4%，而莫德納疫苗對亞洲人有效率高達100%」，兩者對孕婦也都相對安全。

林慶旺專職英日文書籍翻譯、審譯工作，尤其擅長醫學書籍，時常吸取國外先進的醫學知識分享給讀者，近來撰寫新書《太陽醫生》即將透過時報出版在6/11發行，書中除了提及「太陽是宇宙萬物最自然的天然療法，甚至能有效殺死新冠病毒、增強免疫力」；也談及關於不同廠牌新冠疫苗的研究。

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▲目前台灣施打的AZ疫苗（AstraZeneca），總體保護有效率70%。（圖／記者李毓康攝）



他表示，目前台灣施打的AZ疫苗（AstraZeneca）總體保護有效率70%，世衛組織雖然建議將AZ疫苗用於65歲以上的人，然而「AZ疫苗臨床試驗的大多數參與者年齡，在18~55歲之間，因此在老年人群疫苗的效力無法評估」。歐洲人對於AZ疫苗越來越不信任，在疑慮無法完全消除的情況下，歐盟藥品管理局甚至悄悄將它更名為Vaxzevria。

▲根據美國洛杉磯時報(Los Angeles Times)報導，莫德納疫苗對亞洲人有效率高達100%。（圖／食藥署提供）

他說，台灣買了505萬劑莫德納疫苗，買不到輝瑞疫苗「其實不必太在意」，因為在美國洛杉磯時報(Los Angeles Times)報導莫德納及輝瑞兩種新冠疫苗的比較，「在三期臨床試驗中，對亞裔及65歲以上的長者而言，莫德納疫苗效果更好！輝瑞疫苗對亞洲人有效率只有74.4%，而莫德納疫苗對亞洲人有效率高達100%」。

林慶旺透過爬梳資料也發現，今年5月6日在美國華盛頓舉行的年度世界疫苗大會（World Vaccine Congress）上，美國莫德納（Moderna）疫苗被評選為世界最佳新冠疫苗（COVID-19）。

▲林慶旺時常吸取國外先進的醫學知識分享給讀者，近來出版新書《太陽醫生》。（圖／時報出版）

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