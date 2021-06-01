孕婦打什麼疫苗較安全？專家曝2廠牌：孕期「2時間點」接種最理想

▲孕婦能否接種新冠疫苗，仍有許多人顧慮。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者林育綾／綜合報導

本土確診在短短一個月內暴增數千例，國人也期盼盡快打疫苗，不過對於「孕婦能否接種」仍有風險顧慮。醫學作家林慶旺提到，最初美國CDC不建議孕婦施打疫苗，但今年4月新英格蘭醫學雜誌最新研究指出，輝瑞及莫德納的疫苗，對孕婦而言是安全的；國際衛生學教授也透露接種時間點，以「妊娠中期或晚期」較理想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孕婦接種疫苗以「妊娠中期或晚期」較理想。（圖／記者李毓康攝）

林慶旺擅長醫學書籍翻譯、審議，也時常吸取國外先進的醫學知識，再整理分享給讀者。有關孕婦接種新冠疫苗的議題，他在即將發行的新書《太陽醫生》當中提到，其實所有COVID-19疫苗的臨床試驗都排除了懷孕的人，因此過去美國疾病管制與預防中心（CDC）在缺少充分的安全數據情況下，不建議孕婦接種疫苗。

不過，孕婦染上新冠肺炎的重症風險較高，因此美國CDC研究人員調查當地3萬5千多名孕婦，在懷孕期間接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗的反應，2021年4月21日在「新英格蘭醫學雜誌」(New England Journal of Medicine)發表的研究報告中，初步數據顯示，「輝瑞及莫德納的新冠肺炎疫苗，對孕婦而言是安全的；這是CDC首次建議孕婦接種疫苗」。

▲莫德納疫苗。（圖／食藥署提供）



林慶旺也分享，國際衛生學教授、美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院免疫研究中心主任，醫學博士露絲·卡倫（ Ruth Karron）認為，「50歲以下的女性應優先接受莫德納或輝瑞疫苗」，而對於孕婦接種的時間點，在「妊娠中期或妊娠晚期」是理想的選擇，「因為這是在所有胎兒器官完全形成，也是最大的抗體從母親轉移到胎兒的時候」。

林慶旺新書《太陽醫生》即將在6/11由時報出版發行，書中他除了談論「太陽是宇宙萬物最自然的天然療法，甚至能有效殺死新冠病毒、增強免疫力」，也談及關於新冠疫苗的研究。

相關報導

買不到輝瑞疫苗「不必太在意」！他揭：莫德納對亞洲人更有效

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來