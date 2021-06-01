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孕婦打什麼疫苗較安全？專家曝2廠牌：孕期「2時間點」接種最理想

▲▼懷孕 孕婦 示意圖 。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲孕婦能否接種新冠疫苗，仍有許多人顧慮。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者林育綾／綜合報導

本土確診在短短一個月內暴增數千例，國人也期盼盡快打疫苗，不過對於「孕婦能否接種」仍有風險顧慮。醫學作家林慶旺提到，最初美國CDC不建議孕婦施打疫苗，但今年4月新英格蘭醫學雜誌最新研究指出，輝瑞及莫德納的疫苗，對孕婦而言是安全的；國際衛生學教授也透露接種時間點，以「妊娠中期或晚期」較理想。

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

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▲孕婦接種疫苗以「妊娠中期或晚期」較理想。（圖／記者李毓康攝）

林慶旺擅長醫學書籍翻譯、審議，也時常吸取國外先進的醫學知識，再整理分享給讀者。有關孕婦接種新冠疫苗的議題，他在即將發行的新書《太陽醫生》當中提到，其實所有COVID-19疫苗的臨床試驗都排除了懷孕的人，因此過去美國疾病管制與預防中心（CDC）在缺少充分的安全數據情況下，不建議孕婦接種疫苗。

不過，孕婦染上新冠肺炎的重症風險較高，因此美國CDC研究人員調查當地3萬5千多名孕婦，在懷孕期間接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗的反應，2021年4月21日在「新英格蘭醫學雜誌」(New England Journal of Medicine)發表的研究報告中，初步數據顯示，「輝瑞及莫德納的新冠肺炎疫苗，對孕婦而言是安全的；這是CDC首次建議孕婦接種疫苗」。

▲▼連夜帶回實驗室！莫德納疫苗抽樣1200劑　力拼6／11前核發封緘證明。（圖／食藥署提供）

▲莫德納疫苗。（圖／食藥署提供）

林慶旺也分享，國際衛生學教授、美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院免疫研究中心主任，醫學博士露絲·卡倫（ Ruth Karron）認為，「50歲以下的女性應優先接受莫德納或輝瑞疫苗」，而對於孕婦接種的時間點，在「妊娠中期或妊娠晚期」是理想的選擇，「因為這是在所有胎兒器官完全形成，也是最大的抗體從母親轉移到胎兒的時候」。

林慶旺新書《太陽醫生》即將在6/11由時報出版發行，書中他除了談論「太陽是宇宙萬物最自然的天然療法，甚至能有效殺死新冠病毒、增強免疫力」，也談及關於新冠疫苗的研究。

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