孕婦可選打莫德納！指揮中心改口：開放孕婦「2種疫苗擇1接種」

▲莫德納疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心最新新冠疫苗接種對象，孕婦被列為第六類，且即日起可以開始接種。不過原本規範僅同時屬於一至三類的孕婦可選打莫德納或者AZ疫苗，一般孕婦現階段僅可接種AZ疫苗。指揮中心今（22）日上午宣布，孕婦可由目前供應之疫苗種類擇一接種，並依其接種劑次及時程完成。

指揮官陳時中昨說，新公布的接種順序適用於下一批發配的莫德納疫苗，65歲以上長者與孕婦都會納入，也就代表1至8類都打得到。不過，因為孕婦已在昨天列在第6類順位，AZ疫苗也會加開供一般孕婦施打。

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現階段莫德納疫苗仍僅開放給1~3類醫事人員、中央防疫地方官員、一線高風險人員等施打，然而高雄市長陳其邁研擬最快23日開放1到5類孕婦接種莫德納疫苗，新竹市長林智堅也喊出讓孕婦莫德納、AZ疫苗自由選擇。

指揮中心發言人莊人祥昨日說明，若有孕婦被列在1至3類接種對象，則可以選打莫德納或AZ；一般孕婦在下一批疫苗發配前，只能選擇AZ或不打；一直到今日早上副指揮官陳宗彥主持記者會說明，仍然維持同論調。

不過，指揮中心上午11時發佈更正說明，孕婦納入公費COVID-19疫苗接種第6類實施對象，並自即日起開放接種，接種前應與醫師討論風險與接種效益，可由目前供應之疫苗種類擇一接種，並依其接種劑次及時程完成。

陳宗彥說明，由於地方陸續反應，經過綜合評估，已經同意莫德納疫苗可以針對孕婦開放，讓孕婦可以在AZ、莫德納做選擇，但是還是要和主治醫師徵詢。