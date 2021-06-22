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AZ疫苗恐有致癌風險！腺病毒進入細胞核可能病變　他揭開血栓原因

▲▼受到多名民眾在施打AZ疫苗後猝死暴斃影響，新北市85歲以上長者接受AZ疫苗施打第四天，有資格接種者紛紛打退堂鼓接種疫願低落。位於新店靜思堂、馬公公園內的接種站門口羅雀場面冷清，形成醫護人員比民眾還要多的場面。（圖／記者湯興漢攝）

▲恐有致癌風險？「AZ疫苗」安全疑慮再度浮上檯面。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／採訪報導

全台高齡者自上週起開放施打AZ疫苗，不過也陸續傳出有長者接種後猝死，雖初步解剖其中幾例死因與疫苗無直接相關，但民眾對AZ疫苗的疑慮也再度浮上檯面。醫學作家林慶旺表示，AZ疫苗採用的是腺病毒載體，會將新冠病毒的棘突蛋白送到細胞核，「而細胞核是人體DNA被保存的地方，最好維持純淨，一旦腺病毒鑲入細胞核中的DNA，極有可能病變產生癌症」，但這點被很多醫生與專家都忽略了。

林慶旺在美國長年從事英日文醫學書籍翻譯、審譯工作，也時常吸取國外先進的醫學知識分享給讀者。他今（22）日接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，最近看到台灣很多高齡者打了AZ疫苗過世，不能說每個死亡原因都跟AZ疫苗有直接關聯，也不能說打了AZ疫苗100%絕對會產生癌症，但「危險性很大」。

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▲▼AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,防護衣,老年人,老人家,長者。（圖／記者李毓康攝）

▲全台開放高齡長者施打AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

他說明，新冠病毒是一種RNA病毒，進入人體細胞後，就在細胞質裡複製它的RNA以及製造蛋白質，也就是說，「它的整個生活史都與細胞核無關」。目前屬於mRNA技術的輝瑞疫苗（Pfizer-BioNTech）、莫德納疫苗（Moderna），只會將病毒棘蛋白運送到「細胞質」，而不是「細胞核」當中，這整個過程也都跟細胞核無關，換句話說，mRNA疫苗產生刺突蛋白的過程是跟新冠病毒一樣的。

但AZ疫苗是將刺突蛋白的DNA包裝在腺病毒載體裡，一旦疫苗注射到人體後，腺病毒會進入細胞核，這就十分危險，因為人體的DNA（基因物質）就在細胞核裡，從醫學科學來說，「細胞核最好要保持乾淨、純淨」，當外來的病毒進入，萬一腺病毒鑲入細胞核中的DNA裡，經過一段時間就很可能病變，變成癌症。

而先前台灣傳言AZ疫苗會造成血栓，林慶旺解釋，因為腺病毒跑到細胞核製造刺突蛋白，當刺突蛋白產生病變，而游離的蛋白跑到血管，就可能形成血栓。

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲AZ疫苗目前在許多國家被放棄施打。（圖／路透）

他指出，AZ疫苗在美國並沒有被FDA核准，在日本目前也放棄施打，甚至在歐盟的十幾個國家，都有建議禁止60歲以上接種AZ疫苗，或完全放棄施打，最關鍵的因素就是安全性。因為AZ疫苗臨床試驗的大多數參與者年齡，在18~55歲之間，因此在老年人的疫苗效力無法評估，美國FDA甚至認為它的研究數據有疑慮。雖然AZ疫苗是目前全世界接種數量最多的疫苗，卻也是最多國家放棄施打的疫苗。

林慶旺近來也在台出新書《太陽醫生》由時報出版發行，書中除了談論「太陽是宇宙萬物最自然的天然療法，甚至能有效殺死新冠病毒、增強免疫力」，也談及關於新冠疫苗的研究。

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