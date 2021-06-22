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陸智慧高鐵動車組擴大投運　自動駕駛最高可達350公里／時

▲大陸高鐵復興號智能動車組外觀。（圖／翻攝中新網）

▲大陸高鐵復興號智能動車組（智慧化列車）擴大投運。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸高鐵復興號智能動車組（智慧化列車）將於25日在京滬高鐵、京廣高鐵、京哈高鐵、徐蘭高鐵和成渝高鐵開行。經過在京張高鐵1年多的試營運，將較於與標準版復興號列車，智慧動車組增加了旅客服務、列車運行及安全監控等方面的智慧化功能。

▲大陸高鐵復興號智能動車組外觀。（圖／翻攝中新網）

▲大陸高鐵復興號智能動車組外觀設計採用龍鳳圖騰意象。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，擴大開行使用的復興號智能（智慧）動車組包括CR400AF和CR400BF兩個型號產品，車體外觀分別採用「瑞龍智行」和「龍鳳呈祥」方案，靈感來源於中國傳統文化的「龍鳳圖騰」以及「舞龍」、「飛鳳」等意象。

國鐵集團機輛部副主任吳國棟表示，列車編組分為8輛標準組和17輛超長組，列車定員分別為578人及1285人，以適應不同線路的運力需求。

▲為北京冬奧做準備的京張高鐵智能動車組冰雪塗裝。（圖／CFP）

▲為北京冬奧做準備的京張高鐵智能動車組冰雪塗裝。（圖／CFP）

復興號智慧列車有司機值守時，自動駕駛最高時速可達350公里，頭號車廂也增設司機登乘門，避免司機通過商務車廂進入駕駛室干擾旅客休息。此外，列車頭型還改善了空氣動力學設計，以減少3%至5%的空氣阻力。

在列車設施方面，智慧列車除設有無障礙空間車廂，全車系也搭配5GWifi，並在車廂頂部設置29吋寬屏電視，可左右分屏顯示列車運行和娛樂節目。此外，列車還增設「靜音車廂」設置功能，可根據營運需求靈活變更為「靜音車廂」。

據了解，復興號智慧列車採用以太網控車、車載安全監測等9項智慧運維和監控系統，藉由列車網路和車廂視訊的聯動，當發生火煙、超載或乘客觸發緊急按鈕、車門異常等警報時，可通過車廂視訊快速確認和排除故障。

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