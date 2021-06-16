獨／首例！高鐵「台北站站務員」確診　端午節仍有出勤上班

▲高鐵台北站站務員確診。（圖／記者許靖騏攝）

記者李宜秦／台北報導

高鐵新增一名站務人員確診！有網友爆料，他們一家四口近日不幸確診新冠肺炎，據了解，其中一名確診者是高鐵台北站站務人員，且他在14日仍有出勤，接著15日快篩陽性、今日PCR核酸檢測陽性確診。

有網友在論壇Dcard發文指出，他全家一家四口近日紛紛確診新冠肺炎，他的弟弟職業為高鐵站務人員。據了解，該名確診者為台北站站務員，是高鐵首名確診的站務員，15日快篩陽性、今（16）日PCR確診。

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▲網友爆料高鐵站務員確診。（圖／翻攝自Dcard）

知情人士指出，該名確診者14日仍有出勤，且當日有在高鐵員工休息室內用餐，雖然目前休息室均有裝設隔板，但仍引起同事間不小恐慌。

▲目前台鐵、高鐵實施實聯制。（圖／記者許靖騏攝）



對此，高鐵公司僅表示，對於人員健康問題因牽涉個人隱私不便透露細節，個案之狀況以衛生單位或疫情指揮中心疫調為準。

高鐵公司指出，對於員工或承包商夥伴之防疫通報，均有完整內部通報機制及嚴謹的標準，一旦接獲人員快篩陽性之通報，皆立即針對該人員可能接觸之空間及動線立即進行深度清潔消毒，以落實防疫。

據指出，高鐵內部對於防疫標準嚴格，若有同仁出現身體不適症狀，均可申請一天的防疫假令其至醫院快篩檢查，而主要匡列部分則由疫調單位負責，針對密切接觸者開立居家隔離或居家檢疫單，高鐵公司也會通知幾位密切接觸的同仁，目前已有數名員工居家隔離或檢疫中。