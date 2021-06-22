接種AZ後死亡個案增35起「3例50歲以下 」　累積16人解剖死因曝光

▲疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內接種新冠疫苗接種規模擴大，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布最新不良事件通報，昨日新增35例接種後死亡不良事件，其中有3人較為年輕屬於50歲以下。而到目前為止已經有16起解剖，其中15起為心血管疾病，另1起為吸入食物窒息，目前死亡個案大多是高齡長者，有慢性疾病，司法解剖16案也都與慢性病、心血管疾病相關。

莊人祥分析，新增35例死亡個案，年齡介於41~94歲之間，是疫苗接種後當日到七天間的發生，其中9例住在機構，9例洗腎，22例是有慢性病史。其中25人是75歲以上長者，另有3人50歲以下。

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莊人祥指出，較為年輕的3名個案，其中1人為40幾歲男性，有思覺失調、缺鐵性貧血，施打疫苗兩天後發燒，再來就是次日清晨開始，沒有辦法叫醒，後續生命徵象無法測得，到院前死亡，採檢新冠陰性，同意解剖；第二人是40幾歲男性，6/16接種，6/19死亡，小腦麻痺疾病，是機構住民，三天後清晨發現無呼吸心跳，到院前死亡，也是進行法相驗。

最後一位是50幾歲女性，6/16下午接種疫苗，之後就去上班，上完晚班後回家在洗澡時暈厥，送到醫院急診，進開刀房後發現是顱內動脈有破裂出血，開完刀後送外科加護病房，次日死亡，死因主要是顱內動脈瘤破裂出血。

死亡個案目前為止已經解剖16案，其中15起為心血管疾病，另1起為吸入食物窒息，目前死亡個案大多是高齡長者，有慢性疾病，司法解剖16案也都與慢性病、心血管疾病相關。