快訊／嘉義市2男「打疫苗後猝死」！相驗結果出爐

▲嘉義2名長者施打疫苗後傳出猝死，檢方相驗後初判死因與疫苗無關。（示意圖／市府提供）

記者翁伊森、陳羿妏／嘉義報導

全台長者開打AZ疫苗，頻傳接種後猝死案件！嘉義市日前有2名長者，分別是67歲黃姓男子、89歲郭姓男子在接種疫苗幾天後猝死。對此，檢方今（22日）公布相驗結果，2人死因均與疫苗無關。

衛生局表示，67歲黃男平日入住長照機構，具有糖尿病、高血壓、中風、心臟病史，同時也是洗腎患者，17日在洗腎醫院接受AZ疫苗注射，之後返回長照機構，18日因昏迷送醫院急救，惟家屬到院後表示放棄急救，因此最後宣告死亡，而其PCR結果為陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

檢方說明，經相驗後，黃姓死者初判死因是支氣管肺炎及尿路感染。

另外一例，89歲郭男有高血壓及高血脂病史，15日上午施打AZ疫苗，返家後約中午12點突然發燒高達38度，當天由家屬自行給退燒藥，直到18日三餐進食少，精神略顯差，19日下午4時8分被妻子發現倒臥於家中客廳，由家屬報案，經消防隊先透過電話線上教導家屬實行CPR至救護車到達家中，隨後消防員至家中接手CPR，仍搶救無效。

檢方表示，經相驗後，郭姓死者是意外跌倒，死因是顱底右眼眶骨及第五頸椎前面骨折，硬腦膜下腔出血，脊髓損傷。