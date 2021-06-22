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社會 社會焦點 保障人權

開車滑導航挨罰3000元　她怒：要老女人夜宿車內？結局逆轉

▲▼GPS，汽車，導航系統。（圖／pixabay）

▲北市1名63歲黃婦邊開車邊使用手機遭開3000元罰單，士林地院審理後予以撤銷。（圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北名1名63歲黃姓婦人因邊開車邊使用手機，員警當場攔車開罰3000元！婦人自認無辜便提起行政訴訟，辯稱「當時是停靠路邊設定導航，沒有行駛中」並強調「難道要一個老女人夜宿車內回不了家？這是法律嗎」士林地院審理後認，黃婦確實臨停才使用手機，並無「行駛道路時」違法情形，故判黃婦勝訴，撤銷罰單。

由於黃婦起訴時已繳交300元裁判費用，敗訴的台北市政府交通事件裁決處應給付300元給黃婦。

事情發生在去年10月11日晚間7時許，北市南港警分局員警在市民大道8段與興華路處，指控黃婦邊開車邊使用手機，依違反道路交通安全處罰條例開單舉發，由台北市交通裁決所對黃婦開罰3000元。

黃婦不滿便提起行政訴訟，向法官解釋，當天是將汽車停再路邊設置導航，沒有造成交通不便與安全，可查通聯紀錄，證明該時間點有導航到民權西路捷運站，沒想到員警不但沒有明辨是非，任意開罰單，幾個字就就罰鍰3000元，且氣憤稱「開罰單也要合情合理，人民才會服氣」

她接著解釋，她今年63歲，有老花眼，看手機需戴老花眼鏡始能看清畫面；但開車行駛中無法戴老花眼鏡，否則會看不清楚路況。並強調行駛中與滑手機是兩件事，不可能同時進行。

接著又解釋，當晚是開車送北上參加喜宴的同學到南港車站搭高鐵回高雄，她在同學下車後要導航至民權西路捷運站，才會臨停路邊導航，豈料員警竟過來指控她邊開車邊使用手機！她不斷向員警解釋，沒想到員警竟向她說「再開一張。」她無奈問法官，「設置導航回家有錯嗎？難道要一個老女人夜宿車內回不了家？且3000元對一位沒工作的老女人來說並非小事」。

台北裁決所根據南港分局開單員警回覆答辯，確認黃婦是邊開車邊使用手機，員警只是依法舉發並無違誤。

法官勘驗採證光碟發現，黃婦確實是將車臨停在的地面所示「公車停靠」中「靠」字位置上，且是因為員警指引，她才緩慢前進，並無邊開車邊使用手機導致影響安全，故認罰單有違誤，判決撤銷，黃婦勝訴。全案可上訴。

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