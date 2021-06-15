超狂家長會長畢典影片爆紅　置入「功德無量套餐」感人原因曝！

▲台南市大灣高中線上畢業典禮，家長會會長莊子歌先生致詞，趣味背景及台詞吸引超多人前來觀看。（圖／莊子歌先生授權）

記者黃宥寧／綜合報導

突如其來的疫情，讓各學校都改採線上畢業典禮。在台南市立大灣高中畢業影片中，校長的致詞乍看有些哀傷，但下一幕成充滿「江湖氣味」家長會長祝福，讓人差點以為走錯棚，趣味台詞，加入置入性行銷背後竟藏洋蔥！對此家長會會長莊子歌受訪表示，主要鼓勵畢業生「歹路不可行，不通做歹子」，也是為了他4、50名員工生計。

影片中開頭，大灣高中校長楊力鈞注視鏡頭，眼神充滿不捨地對畢業生溫情道別，並祝福所有的孩子永遠健康跟平安，沒想到講完「畢業快樂！」下一幕換「家長會長的祝福」時，差點讓人以為走錯棚！

▼台南市立大灣高中連任2屆家長會幽默會長莊子歌。（圖／莊子歌先生提供）

一開頭就改編周星馳電影《唐伯虎點秋香》台詞，以略帶沙啞又有點台台口音自我介紹「各位同學早安，我是永康四大才子，大灣高中會長，莊子歌。」」幽默風勢開場，超吸睛。莊會長語重心長，稱「由於疫情影響，無法和各位學生做『人與人的連結』，深表遺憾」，最後不忘來一段勸世語督促畢業生要好好規劃人生「要讀書的、好好的讀；要做生意的、好好的學；要做兄弟的，就不要了，那是一條不歸路，自己的人生要自己掌握。」超狂畢業致詞，後面還順便來一段自家餐廳推出的桶仔雞防疫套餐。

本來穿著店裡制服的背對鏡頭的員工，先是走出鏡頭，再次入鏡竟拿了兩面立旗！莊子歌繼續來「叮嚀致詞」並誠心呼籲學生們「這段期間，防疫很重要，盡量不要外出用餐」。2名店員分別亮出黃底紅字、紅底黃字立旗；會長邊低頭看著桌面小抄看鏡頭說，「會長這邊有出一套，功德無量的防疫套餐，1隻桶仔雞加3樣菜，再加1個湯，只要799元，桶仔雞單買，也只要399元。」超有趣的置入性行銷讓網友在底下紛紛留言，「完全被會長圈粉！」、「俗又有力」、「20年前畢業的來按個讚」。

▼「功德無量套餐」桶仔雞（全雞）加筍干湯+任選三樣菜只要799元。（圖／翻攝自碳嘎燒肉本舖）

對此莊子歌會長接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，剛開始學校怕會被有心人說話，但是比較直腸子的他向學校說，「我說要嘛PO上去讓我搞笑，要嘛就讓我缺席」，最後校方衡量他在學校頗受學生喜愛，相當親切評價極高，在過去學校活動都帶給學生滿滿正能量及笑聲，並同意讓莊子歌風趣登場。

至於置入性行銷的桶仔雞，他表示目前有開快炒店「945夯海鮮燒烤」、吃到飽「碳嘎燒肉本舖」2家餐廳，快炒店目前營業5年，吃到飽是在疫情爆發前的，雖然大受影響，但他為了4、50名員工，才會推出CP值超高的防疫套餐，讓肩負家計的員工仍有工作；他也坦言目前都是3、40萬在賠錢，不過充滿Guts的他也說「我可以苦一點，但我不想讓我的員工苦到」。這樣的「了不起負責」一番話，更讓人看出他對員工們的負責！

擔任第二任家長會會長的莊子歌自信說，「當初我可是高票當選呢」！會這麼有自信不是沒道理，因為自從他上任後，每每學校活動登場他都是相當接地氣吸引許多掌聲。去年底大灣高中舉辦歲末聯歡活動，他一上台，一開頭就要學生們暫時放下學業壓力，好好瘋狂一下，並說「瘋狂當然少不了告白，所以有心儀對象趕快告白，年輕不要留白，最重要的是，敢跟我女兒告白的他就死定了。」短短一席話，讓底下學生暴動掀起全場最高潮。

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