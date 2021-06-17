賣豪宅認乾媽「神鬼搬移」2200萬　「房仲李宗瑞」遭判5年半

▲北市楊姓前房仲外貌神似「淫魔富少」李宗瑞，利用客人呂女與魏男對他的信任神鬼挪用保險箱1800萬元。（圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

外貌神似「淫魔富少」李宗瑞的楊姓前房仲，因仲介長年旅美的6旬呂婦買下信義區豪宅，他見呂婦在台舉目無親，便狂獻殷勤甚至喊乾媽逐漸取得信任。因呂婦與魏姓男友在美公司遭政府查稅，楊男提議可借自己銀行帳戶及保險箱供使用，未料楊男竟將保險箱的1800萬及帳戶402萬全領光。士林地院依侵占罪判楊男有期徒刑5年6月。

2013年5月間，楊男因仲介信義區豪宅結識旅美華僑呂婦及其魏姓男友，因2人長期旅居國外，為了讓魏男在台管理資金便利，楊男同意以自己名義開立金融帳戶及保險箱供魏男存放現金使用。楊男在2014年10月27日前往銀行開立帳戶、保管箱後，便將存摺、提款卡交給魏男。

2016年3月18日，楊男前往銀行向行員表示鑰匙不見，並在同年3月18日、4月13日、4月19日、7月12日持補發後的新鑰匙將保管箱打開，接連將裡頭的1800萬元全拿走；更在10月6日將借魏男的帳戶402萬4260元轉到自己名下帳戶。

魏男在2016年7、8月間，多次要求楊交付保管箱印章，並陪同至銀行取款，但楊男怕東窗事發避而不見，魏隨即發現自己的帳戶早已被結清，甚至保管箱的鑰匙也被變更補發，憤而報警提告。

▼楊男將保管箱的1800萬元全拿走。（示意圖／取自Pixabay）

楊男審理時矢口否認有侵占犯行，並表示是在魏男陪同下才補發鑰匙，且強調不知保管箱裡放何物；至於帳戶內餘款400多萬元也已交付給魏男，並未侵占帳戶內款項。而楊男辯護人則稱，全都是呂女與魏男單一指控，並無積極證據證明，保管箱內有存放1800萬元，且魏男與呂女對於存放的1800萬元過程所述前後不一，難以採信。

聽到楊男強詞奪理，魏男氣憤表示「當時我準備從美國回台生活，並將在美國房子賣掉款項匯回台灣」，且保管箱費用都是由他支出，租用保管箱時他人在美國，是由女友呂女及楊男去開立，當時甚至也確認過該保管箱可以裝現金2000萬元。

當魏男2014年11月19日回台後，呂女便將保管箱鑰匙交給魏男保管，他分別在2015年1月12日、同年3月4日領出匯回台灣資金各約630萬元，並借用楊男林姓女友帳戶，委請呂女、林女在2015年1月7日將他匯回台款項約600多萬元領出，之後再將3筆款項零頭去掉總共1800萬元現金，在2015年3月5日與呂女、楊男一同放入該保管箱內。

魏男解釋來龍去脈，表示因存放保管箱銀行有些遠，每次開啟都需要楊男的印鑑章，若領完款項就存入保管箱，每次都要麻煩楊男到場，但楊又很忙、一天到晚找不到人，很麻煩，所以才將存的1800萬元現金後才1次放入保管箱內，從頭到尾只開過保管箱1次，之後不需要動用該筆資金，再沒開啟過保管箱，更未曾陪同楊男開啟保管箱，直到2016年10月6日帳戶遭結清後，才察覺不對勁。

呂女證稱，當時與楊男及林女一同到銀行保管箱，是以3個帆布袋各裝600萬元，當天並向楊男說「我們要把錢放入保管箱」當場打臉楊男不知保管箱內放1800萬元。

▼真心換絕情，口口聲聲喊乾媽的人竟將2200萬5056元全拿光。（圖／pexels）

林女審理時表示「當時我是楊男的女朋友，他跟我說魏男與呂女有稅務問題，需要帳戶」當時也追問「是合法資金使用嗎？」楊則向她保證「不用怕！」她才為了這件事申辦新的帳戶。2015年1月7有領出639萬1000元交給呂女，甚至有聽見楊男自己親口說有受呂女與魏男委託將1800萬元放置保管箱內。

法官互核呂與魏及林女證詞，認為保管箱內的1800萬元存放的時間、地點及取得來源等證詞為一致，並無矛盾及瑕疵；.又依卷附金流資料可知，故認楊男辯詞為事後卸責之詞，故不採信。

法官認楊男因見帳戶及保管箱存放大額現金，心生貪念，且犯後否認犯行，至今未賠償呂女、魏男損失，犯後態度不佳，再衡酌楊男侵占金額高達1800萬元及402萬5056元，導致告訴人所受損害甚鉅，且呂女、魏男當庭表示，楊男從頭到尾都在說謊，且不悔改，應該從重量刑。

合議庭審酌，楊男因本案無法從事房屋仲介，且離婚，目前從事打零工、粗工，依侵占罪處有期徒刑4年6月，未扣案犯罪所得1800萬元；侵占罪有期徒刑1年6月，未扣案402萬5056元，應執行5年6月，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

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