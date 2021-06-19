婦人突然喘不過氣來！　南警火速開道送醫救命

▲台南市警二分局長樂派出所副所長黃振華、警員陳盈宏，接獲民眾求救，火速駕巡邏車沿途開啟警報器，協助開道護送就救急救，成功避開壅塞車流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名婦人突然喘不過氣來，其先生向台南市警二分局長樂派出所副所長黃振華、警員陳盈宏求助，警方馬上火速駕巡邏車沿途開啟警報器，協助開道護送至民生路郭綜合醫院急救，成功避開壅塞車流，15分鐘路程不到3分鐘就順利到達，就醫後幸無大礙，讓莊姓男子及家屬感激不已。

台南市警二分局長樂派出所副所長黃振華、警員陳盈宏，18日晚上8時30分巡邏至民權路四段附近時，突傳來一陣陣急促的機車喇叭聲，並見莊姓駕駛人急忙向巡邏車喊：「警察先生快點！我太太快喘不過氣來，可以幫忙開道送至醫院嗎？」。

黃副所長與警員陳盈宏見狀，唯恐送醫過程遇交通阻塞，耽擱送醫治療的黃金時間，當機立斷立即火速駕巡邏車沿途開啟警報器，協助開道護送至民生路郭綜合醫院急救，成功避開壅塞車流，15分鐘路程不到3分鐘就順利到達，就醫後幸無大礙。

據了解，莊姓男子騎機車載著劉姓妻子（47歲），行經民權路四段時，其妻突然心悸，喘不過氣，當時心急如焚，怕叫救護車來不及，且擔心至醫院治療途中會有停等紅燈及交通壅塞情形，延誤黃金治療時間，適逢遇見台南市警二分局巡邏人員，立即向巡邏車求助，幸好警方即時伸出援手，安全的將婦人護送至醫院，莊姓男子及其家屬非常感謝警察的熱心助人與積極幫忙，深表肯定與讚譽。

市警二分局表示，民眾急難向員警求助時，員警秉持同理心及急難救人之精神，適時予以協助，充分發揮人民保母的精神，讓其感受警方處理之熱忱，另民眾如有緊急疾病傷痛部分亦可撥打119通知救護車前往現場處置。

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