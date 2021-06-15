不是黑道「只是長得壞壞的」　佛心老闆莊子歌曝：20歲負債2千萬

記者黃宥寧／綜合報導

超狂畢業典禮致詞爆紅的家長會會長莊子歌，外表雖然散發濃濃江湖味但骨子裡是個「真性情正港男子漢」。今年45歲的他，過去曾揹千萬債，小時候窮到在路燈下看書。他表示爆紅很意外，本意是想鼓勵畢業生，至於自家桶仔雞防疫套餐是搞笑而已，價格內行一看就知道沒賺錢。對此他也獨家親曝如何從艱苦囝仔翻身到現在成立慈善團體救濟。

▲大灣高中家長會會長因趣味影片爆紅，行銷自家防疫套餐。（圖／莊子歌先生提供）

莊子歌受訪表示，「我不是道上的兄弟人，只是長得壞壞的」他坦言，會有這麼多幽默風趣的台詞勉勵莘莘學子，其實與他成長過程有關。他侃侃而談自己窮困的兒時生活，他表示小時候家裡窮很窮，窮到考高中時，家裡沒有水也沒有電，但他為了要擺脫貧窮，更認為只有努力讀書才是捷徑，從白天念書到晚上，家裡沒有燈只好到外面「趴地借路燈苦讀」皇天不負苦心人，一舉考上高中。

但沒想到就在當兵時，父母經營生意不善，負債累累，只好在退伍後一肩扛起債務；20歲負債近2千萬，靠著與好兄弟一起打拼創業，一步步打下根基，慢慢將債務還清到了30歲已經財富自由。他到現在仍感激國中三年，中午時每位分他飯吃的同學。

▼莊子歌在大女兒大灣高中畢業典禮幽默致詞，吸引許多網友紛紛朝聖。（圖／莊子歌先生提供）

也因為有了這樣的人生轉折，讓他對生活有不同觀點，腦子會有那麼多「勸世語」主要是希望這些學生，可以培養自信，也不要覺得只有讀書才能走向成功，每個孩子有自己的特質，要走的路一定都不同，但人生只有一次，就是希望孩子能活出自己的故事，好好的走下去，重點是「麥走歹路」（台語：不要走壞路）

莊子歌也表示，他除了主業以外，還有快炒店「945夯海鮮燒烤」、吃到飽「碳嘎燒肉本舖」2間餐廳當副業。快炒店開業有5年，但吃到飽燒肉店才剛開幕1個多月，卻遇上疫情。

開門做生意卻遇上疫情他萬般無奈，這一個月以來燒了3、40萬，但他認為「沒關係！我禁得起，但我底下員工禁不起沒薪水沒飯吃」他才會持續開門並推出防疫套餐，雖然生意大不如前，但他認為一定可以挺過去。

▼莊子歌為了底下員工，月燒30到40萬仍選擇繼續開門營業更推出防疫套餐，讓客人不下車也能取餐 。（圖／莊子歌提供）

擁有一顆體恤員工心的莊子歌，更成立慈善團體迄今已邁向第7年，古道熱腸的他認為社會上有太多太多需要被幫助的人。

令他印象最深刻則是前些年，是有一對母女，那小孩瘦如柴骨被母親抱來找他，說要看病且是一種罕見疾病。但媽媽沒有錢，他拿了幾萬給她，過了半年左右再來，他仍二話不說再拿幾萬給對方，過幾個月後，媽媽再度跑來，這次卻是拿著她女兒的照片來難過說，「我女兒去世了」邊撫摸著照片說很想她。最後向他道謝且表示要離開台南去北部工作，莊子歌則拿了一些車錢生活費給對方。雖然事情已經過了一段時日，但他再度提起這件事，仍懸著一顆心想著「不知那個媽媽現在過的怎麼樣？」

苦盡甘來的他，也相當感念為他生3子女的太太，更笑著說「我跟我太太是七世夫妻，因為是我死皮賴臉追來的，我才不輕易放手呢！」對此他也表示「不要看我好像很瘋癲，我也是為了小孩活到老學到老喔！」他興奮分享「我前段時間開始學打鼓，為了，第一：想證明學習沒有年齡限制、第二：我想告訴學生和我的孩子要勇敢。」雖然他學打鼓才短短3個多月，卻勇氣爆棚，站上舞台面對近3千人表演，最後，想告訴孩子建立自信很重要，做人要堂堂正正。

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