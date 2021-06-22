中油外海輸油管破裂！小琉球花瓶岩沿岸遭汙染　洩油25噸

▲第5岸巡隊琉球安檢所人員利用攔油索阻止油汙擴大 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆春半島21日晚上有民眾聞到一股油汙味，小琉球地標花瓶岩等海邊22日早上也發現油汙，屏東縣政府環保局獲報派員了解，並通報海巡署人員緊急設置攔油索等做隔離措施，並進行調查，發現是中油公司中大林外海輸油管線破裂導致，趕緊通知中油處理。

環保局昨晚接獲恆春半島民眾反映，在海邊聞到一股濃濃油污味，由於夜色已暗，無法找到汙染源；而今天上午11時，小琉球鄉民在花瓶岩及中澳沙灘海邊，也發現油汙，經派員了解，除先聯絡海巡署琉球安檢所舖設攔油索及吸油器材緊急應變，也立即聯絡中油緊急處理。

琉球區漁會總幹事蔡寶興獲悉，會同漁會人員趕赴現場，協助清除油汙作業，由於小琉球沿岸海面佈滿油汙，預計清除可能要花點時間。

▲▼小琉球港口到處是油汙。（圖／蔡寶興提供，以下同）

環保局表示，經了解，中油公司大林外海輸油管線破裂，導致原油外洩，初估可能最大洩漏量約25公噸，目前油汙飄散至琉球鄉花瓶岩及中澳沙灘岸際，是否對沿岸造成影響，還待觀察。

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