銅價飆漲！囂張2賊土地公廟前偷電線　屏東8竊案他們幹的

▲東港警方查獲涉嫌行竊電纜線男子 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國際銅價飆漲，資源回收價每公斤超過200元，引來宵小覬覦，南州、崁頂等農地及台電電纜線頻傳失竊，東港警分局獲報利用空拍機蒐證，會同刑警大隊、潮州警分局共組專案小組偵辦，報請檢察官指揮，查出盧、郭兩嫌涉案，埋伏逮獲，訊後查出他們涉及8起類似竊案，依竊盜罪嫌送辦，擴大查緝贓物流向。

▲▼起出銅線。

東港警方獲報崁頂、南州發生農田灌溉及台電公司電纜線失竊後，積極偵辦，經運用空拍機偵蒐並調閱監視器過濾分析，並依據現場跡證，連結犯案手法，掌握盧姓、郭姓等2嫌涉有重嫌，且犯案地點包含其他鄉鎮，遂與刑警大隊肅竊組、潮州分局分享情資，共組專案小組，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。

經專案小組多日埋伏跟監，在高雄市林園區某一資源回收場發現盧嫌、郭嫌正要變賣所竊得電纜線，立即到場查緝，查扣作案車1輛及作案工具、銷贓所得現金，起出台電公司失竊電纜銅線一批，總重約67公斤等證物，初步清查兩嫌至少犯下縣內8件電纜線竊案，犯罪地點有的還在土地公廟前，行徑相當囂張，訊後送辦，持續追查其他贓物流向。

分局長林文煜表示，五掃二打為縣警局治安策略，電纜線遭竊已危害社會安全並影響民眾用電權益，防疫期間警方打擊民生竊盜不會鬆懈，並呼籲資源回收廠商勿回收來路不明的物品，民眾如發現可疑人、事、物，請立即與警方聯絡，共同打擊不法。

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