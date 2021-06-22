82歲翁拿拐杖冒雨打疫苗　東港警擔心安全護送返家

▲東港警分局興龍派出所警員謝嘉勳護送老翁返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

82歲洪姓老翁打完疫苗後，拄著拐杖騎機車要返家，由於天候不佳，維持秩序的東港警分局員警發現，擔心其安全，騎機車在後保護他，讓家屬很感動。

屏東縣各大疫苗速打站這幾天都是年長者前往施打，新園鄉速打站設在新園國中體育館，轄區的東港警分局編排員警前往執行安全維護及交管勤務，

新園分駐所所長李毅信、興龍派出所警員謝嘉勳，於日前在該體育館執行這項勤務時，所長李毅信看到82歲洪姓老翁於接種疫苗後身體略感不適，拄著拐杖已身形不穩，上前攙扶他並請他稍作休息後，他仍堅持自行騎機車返家。

由於當天天候不佳，擔心其返程時發生危險，遂請謝員護送他返家，另通知他的兒子回家照顧，讓家屬非常感動。

東港警分局長林文煜表示，屏東縣防疫團隊的愛心與貼心無所不在，警方呼籲家屬應注意長者接種疫苗後的身體狀況，如有身體不適或副作用產生，必要時得撥打119送醫，並告知接種紀錄，另請民眾減少不必要的外出，出門務必全程配戴口罩，勤洗手、保持社交距離，遵守各項防疫措施，保護自己也保護他人健康。

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