國小畢典仿疫情記者會笑到併軌　點人數：校正回歸0…手語也爆梗

▲屏東縣民和國小線上典禮模擬中央疫情指揮中心記者會 。（圖／取自民和國小臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受疫情影響，各級學校被迫在線上舉辦畢業典禮。屏東縣民和國小老師發揮創意，模擬中央流行疫情指揮中心的記者會，老師拿出紙板說「109學年畢業生，六甲28人，六丙22人，校正回歸0人」，搭配老師的手語翻譯，逗趣畫面，讓在網路看到家長及學生「笑到東倒西歪」，還有人打電話給老師稱讚「太有創意了」、「老師你好好笑喔!」，連路過的網友看到都連連稱讚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民和國小線上畢業典禮於16日舉行，仿照中央疫情流行指揮中心記者會方式進行；主持人是教務主任謝惠芬；她說，為了這場畢業禮，她與老師討論了3、4天，除了模擬疫情中心記者會外，還有其他角色扮演等題材，最後定案採取線上記者會進行，於是各自分工合作，有的編寫內容、老師手語翻譯。人員等設定角色，分工演出。

擔任手語翻譯的教學組長賴怡芬說，「我就是扮演諧星角色」。但如果再比第2次，「絕對比得會不一樣」，典禮結束，接到老師、同學稱讚電話，「這場畢業典禮，應該讓他們很難忘」。

校長黃拓榮說，畢業典禮影片曝光，還吸引到其他中小學老師前來請教相關問題，對老師來說，「是很大肯定」。

►Her今天推出「頂級天絲床包組」原價2980元、特價1899元天然材質涼爽舒適夏天必備