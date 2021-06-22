快訊／2名86歲嬤先後打疫苗同日亡！X光驚見肺白一半　屏東已6死

▲屏東縣政府 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東22日新增兩起接種疫苗死亡案件，2人均是86歲的婦人，她們分別是16、18日接種疫疫苗後不適，送醫治療於21日宣佈不治，累計已發生6起接種疫苗死亡個案。

縣政府表示，高樹鄉86歲婦人，有高血壓病史，不固定醫療院所拿藥服用，平時可自由活動及走動。於今年4月在家跌倒後致腰部痠痛不適，其生活起居仍可自理，但較之前欠佳。

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她於6/16下午至高樹鄉衛生所接種AZ疫苗，返家後17日個案精神感倦怠且與平常相較下顯虛弱，18日個案意識清楚，但因感身體更為不適故拒絕起床與吃飯，當日下午送旗山醫院急診，有抽血、照胸部X光，並驗covid-19 ，二次PCR結果皆為陰性。

但胸部X光顯示有一半的肺部已白掉，且有心臟肥大問題，進一步做胸部電腦斷層結果，家屬被告知有疑似周邊血管有血栓點，醫師建議負壓隔離病房收治亦須協助轉院處理。當時個案喘、病況危急，家屬討論後於旗山醫院負壓病房治療。21日留一口氣返回高樹家中當夜21:55往生，院方開出死亡診斷死因:肺炎及呼吸衰竭。衛生所協助申請預防接種受害救濟。

第2起也是高樹鄉86歲婦人，有肝硬化合併腹水問題，因其狀況已經不適合開刀，固定於新北市的醫院就診追蹤治療，偶爾因身體痠痛由家屬協助到醫院拿藥回家服用。



她獨居於高樹，於肝硬化後，常抱怨身體酸痛問題，但生活尚可自理。6/18上午由其子陪同至高樹鄉衛生所接種AZ疫苗，19日家屬載個案回新北市住家一起居住並回醫院追蹤回診肝硬化狀況；20日個案無特殊不適；21日個案睡午覺後，約下午5點其媳婦欲叫個案起床，發現於床上無呼吸，經急救無效。21晚間10點回送高樹鄉安置。該案由衛生所與司法單位討論是否進行政相驗或司法相驗。

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