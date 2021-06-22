賴清德感謝立陶宛援助2萬劑疫苗　「熱愛自由的人應關心彼此」

記者蘇晏男／台北報導

針對立陶宛22日宣布在9月底前捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，副總統賴清德在臉書表示，熱愛自由的人應關心彼此！繼日本、美國後，感謝民主夥伴立陶宛援助2萬劑疫苗，用實際行動相互扶持，證明台灣並不孤單。

▲賴清德感謝立陶宛捐贈疫苗給台灣。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

賴清德認為，如同立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）所說：「熱愛自由的人應關心彼此」，所以他相信，一個國家真正的規模，是以其人民的膽量來衡量，民主國家之間，更因互相扶持而成長、茁壯，而少部分人的仇恨言語，不只無助於防疫，更無益於民主社會的團結。

賴清德指出，近日疫苗陸續到位，中央流行疫情指揮中心也宣布擴增疫苗施打範圍，包括孕婦、第一線郵務人員、長照機構住民及照護者、65歲以上長者，以及北北基桃地區計程車司機、外送員、傳統市場攤商等族群，都列入優先接種對象。提醒大家，在接種之前，務必先和醫師討論，並告知相關疾病史，保護自己也保護他人。

「近兩日確診案件數相對穩定，但仍不能鬆懈。」賴清德表使，感謝國人同胞的辛苦配合，也感謝國際友人對台灣伸出援手，疫情挑戰雖然嚴峻，但相信烏雲上，永遠會有太陽照耀，我們一起發揮團結的力量，繼續守護台灣。