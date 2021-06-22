游錫堃讚立陶宛不畏中共捐贈「民主疫苗」　非凡膽識不輸美國日本

記者林銘翰／台北報導

立陶宛政府22日宣布，將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，立法院長游錫堃表示，立陶宛雖然和台灣沒有邦交、並未互設辦事處，卻不為中共捐贈台灣疫苗，「非凡膽識，不輸美國、日本」。

立陶宛政府表示，9月底前將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）也在推特發文表示，儘管只是很小的動作，他很驕傲立陶宛能在對抗新冠肺炎的過程中聲援台灣人民，「愛好自由的人們應該互相關照」。

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／達志影像／美聯社）



游錫堃晚間在臉書表示，民主疫苗盛情可感，這是來自遠方的守護，感謝立陶宛盛情捐贈2萬劑民主疫苗。

游錫堃指出，立陶宛遠在歐陸，人口僅及台灣的8分之1，雖然沒有邦交、並未互設辦事處，卻不畏中共捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，「非凡膽識，不輸美國、日本」。

游錫堃也提到，立陶宛人口約292萬，卻不懼中共威脅，今年3月5日宣布將在台設立辦事處，並於3月22日退出中國主導的17+1貿易論壇，立陶宛跟美國、日本、台灣都是民主陣營的國家。

游錫堃強調，真心感謝立陶宛政府跟人民捐贈的2萬劑AZ疫苗，這是盛情可感，名符其實的「民主疫苗」。

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