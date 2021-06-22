「捐500萬劑疫苗被總統府關切」慈濟131字回應　曝申購進度

記者黃翊婷／綜合報導

繼台積電、鴻海獲得政府授權，購買500萬劑BNT疫苗後，傳出慈濟也有意依照相同模式購買並捐出500萬劑疫苗，卻因為被總統府關切而作罷。對此，慈濟基金會21日晚間急發131字聲明，強調目前仍在準備資料階段，並未接到總統府的電話，一切都是依照政府規定辦理，期望能協助台灣早日度過疫情。

▲慈濟志工6月11日前往為恭紀念醫院、重光醫院致贈防疫物資。（圖／慈濟基金會提供）

有媒體報導，某立委收到慈濟內部人士陳情，直指慈濟董事會20日通過決議，擬循政府授權鴻海集團創辦人郭台銘的模式，向BNT採購500萬劑疫苗作為捐贈，原定21日中午12時正式對外宣布，沒想到同日上午11時接獲總統府關切，導致計畫不得不作罷。

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接著，總統府發言人張惇涵21日晚間表示，該則報導從未向總統府查證，更無所謂關切卡關，呼籲相關媒體於報導前應妥為查證，也期盼社會各界勿以訛傳訛，避免造成政府與民間團體不必要的誤會，這對於政府民間合作拚防疫，沒有任何幫助。

慈濟基金會也在21日深夜10時50分發布一則131字的疫苗購買聲明，內容提到，關於申購疫苗，目前仍在準備相關資料，以備送件申請，而對於外界傳聞總統府21日上午致電關切的事情，慈濟並未接到總統府的電話，「疫苗之申請購買一事，慈濟一切依照政府相關規定辦理，希望能夠協助台灣早日度過這場疫情。」

▼慈濟聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／慈濟基金會）