北農群聚關鍵在「匡列」　林靜儀：沒弄好中南部會再有感染鏈

▲北農利用週一休市對一樓攤商區進行清洗消毒。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

北農群聚案累計45人確診，台北市長柯文哲宣布，要在3天內替北農場域共約4000人全數施打疫苗。醫師林靜儀21日在臉書PO文中直言，北農群聚案如果沒有匡列處理好，中南部可能會再度出現感染鏈。

北農群聚案目前已知有19名員工、19名批發市場和零批場攤位承銷商，以及7名派遣工確診，共計45人染疫；另外，士林某長照機構也發生群聚感染事件，自8日發生至今，已有47人確診、3人染疫身亡。面對台北市這兩起群聚感染案，市長柯文哲祭出疫苗新策略「太難處理全打掉」，將養護之家、洗腎機構還有遊民通通列入優先接種名單。

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▲北農員工前往和平醫院快篩。（圖／記者屠惠剛攝）

而針對北農一案，柯文哲宣布，要在3天內替北農場域共約4000人全數施打疫苗。醫師林靜儀21日在臉書PO文中坦言，北農群聚案讓人感到不安，畢竟這和長照機構群聚效應限於區域不同，如果沒有匡列處理好，「中南部會再有感染鏈！」

此外，林靜儀也加碼分析民眾最關心的疫情判讀，她表示，21日國內一共新增75例本土病例，發病日介於6月8日至6月20日，個案分布以新北市38例最多，其次為台北市22例、桃園市5例、苗栗縣3例，基隆市及台中市各2例，高雄市、雲林縣及彰化縣各1例，由此可見，「民眾在端午連假真的非常節制！雙北終於做了市場人流管制應該也有影響。」