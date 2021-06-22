　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防像搶演唱會門票　唐鳳疫苗預約平台「一招讓你一定打得到」

圖文／鏡週刊

政府建置的疫苗接種預約平台，將循去年口罩實名制預購模式，透過藥局、網站APP及超商等三管道衝高施打率。參與台灣疫苗接種預約平台的研發人士向本刊透露，為避免類似南韓「搶演唱會門票」的現象，我國開發的疫苗預約系統不採「先搶先贏」方式，而是循去年口罩預購模式，擬採分批且分時段預約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

拚群體免疫，如何透過科技加速並簡化疫苗接種流程，是能否衝高施打率的關鍵。以南韓為例，自5月下旬與業者合作推出疫苗地圖，民眾可上網即時查詢鄰近醫院施打AZ疫苗的剩餘狀況，並可即時在APP進行當天預約、施打，不過，該國預約系統採先搶先贏的方式，試營運首日因湧入大批民眾塞爆網站，導致系統一度癱瘓。

▼為了推行大規模接種，總統蔡英文（右）6月1日曾邀政務委員唐鳳（左）開會討論疫苗接種預約平台的進度。

為了推行大規模接種，總統蔡英文（右）6月1日曾邀政務委員唐鳳（左）開會討論疫苗接種預約平台的進度。（翻攝蔡英文臉書）

參與台灣疫苗接種預約平台的研發人士表示，未來上線的系統不採「先搶先贏」，他舉例，若當批疫苗有3百萬劑，就只會開放3百萬人登入預約，至於如何決定預約順序？可能採身分證字號尾數或出生月份等隨機方式抽選，依每次疫苗分批開放預約。

▼南韓5月底推出「疫苗地圖」可線上即時預約，但採「先搶先贏」，導致系統一度癱瘓。

南韓5月底推出「疫苗地圖」可線上即時預約，但採「先搶先贏」，導致系統一度癱瘓。（翻攝《YTN News》）

另為避免搶預約，該人士說，系統也不會採「早上預約、下午施打」等即時預約方式，而是循口罩預購模式將預約期拉長，例如本週開放7天預約，下週才會開放施打，亦即只要時限內登入系統預約，就一定打得到，不用搶在第1天就預約，藉此讓人潮分流，避免系統塞車。


更多鏡週刊報導
【全民接種拚免疫3】讓更多人打得到疫苗　中研院專家曝關鍵藏在針頭
【全民接種拚免疫4】揪出社區隱形感染源　高雄市祭快篩新招打黑數
【全民接種拚免疫】唐鳳出手拚疫苗接種　3管道衝施打率

ET快訊
唐鳳出手了！超商、藥局就可預約接種疫苗　3管道衝施打率
黃大謙「忘了鑰匙插機車上」　1個月後出門一看崩潰：車不用買太
漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？
快訊／鋒面來了！雙北下大雨　「頭頂那一胞對流雲系」曝
「捐500萬劑疫苗被總統府關切」慈濟131字回應　曝申購進度
追南投大學生雙屍案關鍵8小時　父曝最後通話：女兒要準備期末考

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北農群聚關鍵在「匡列」　林靜儀：沒弄好中南部會再有感染鏈

防像搶演唱會門票　唐鳳疫苗預約平台「一招讓你一定打得到」

快訊／鋒面來了！雙北下大雨　「頭頂那一胞對流雲系」曝

「打疫苗不需強迫或等待」　醫籲：沒人要打就快開放下一類別

北農3波感染內幕曝！小房間群聚吃便當　4樓物流中心淪病毒溫床

北農爆群聚　逛市場「這舉動」恐釀染疫風險

唐鳳出手了！超商、藥局就可預約接種疫苗　3管道衝施打率

分手還放不下！12星座「死纏爛打手法」曝光　他門口堵人：講清楚

北農未設快篩站是受「施工影響」　黃珊珊：萬大國小篩檢站成立

漢翔航空千人打完疫苗！要員工保密　遭爆：什麼身分類別可先打？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

不滿女友傷口留血跡！男大鬧急診　狂飆國罵、砸病歷...還持鋁棒攻擊

阿伯出事了！悠哉騎車「闖紅燈」　下秒遭警察攔車開單網：現世報

北農群聚關鍵在「匡列」　林靜儀：沒弄好中南部會再有感染鏈

防像搶演唱會門票　唐鳳疫苗預約平台「一招讓你一定打得到」

快訊／鋒面來了！雙北下大雨　「頭頂那一胞對流雲系」曝

「打疫苗不需強迫或等待」　醫籲：沒人要打就快開放下一類別

北農3波感染內幕曝！小房間群聚吃便當　4樓物流中心淪病毒溫床

北農爆群聚　逛市場「這舉動」恐釀染疫風險

唐鳳出手了！超商、藥局就可預約接種疫苗　3管道衝施打率

分手還放不下！12星座「死纏爛打手法」曝光　他門口堵人：講清楚

北農未設快篩站是受「施工影響」　黃珊珊：萬大國小篩檢站成立

漢翔航空千人打完疫苗！要員工保密　遭爆：什麼身分類別可先打？

北農群聚關鍵在「匡列」　林靜儀：沒弄好中南部會再有感染鏈

防像搶演唱會門票　唐鳳疫苗預約平台「一招讓你一定打得到」

《滅亡》徐仁國眼神電翻粉絲！李鐘碩回歸短髮、宋江秀長腿隔空拼帥

Lexus大改款RX有望「明年10月現身」！3款油電新車型搶先揭露

山下3熊民宅外出沒　藏獒1對3「嚇人猛吠」成功逼退

配對血糖這樣測　餐前餐後都達標

蘋果「舊換新」價目表更新！6款舊機身價都上漲　換機省更多

快訊／鋒面來了！雙北下大雨　「頭頂那一胞對流雲系」曝

「打疫苗不需強迫或等待」　醫籲：沒人要打就快開放下一類別

「晶片換疫苗」狂掀熱議　謝金河：台積電出手是有威力的

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

生活熱門新聞

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

松雪樓7月住房竟滿　蘇貞昌說話了

回到5月前？醫解：初步解封不遠了

捐500萬劑疫苗被關切？慈濟131字回應

漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？

行星尺度滯留鋒今襲「下午起最劇」　1圖看4天雨區

即／高雄宣布5區「停班停課」防豪雨

確診數趨緩　週末百貨人潮爆棚

竹市接種站質感破表　網狂讚

便當店提供愛心餐！台中女沒領到站門口飆罵

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

快訊／雙北下大雨　「頭頂那一胞對流雲系」曝

台男「染印度變種」飛澳門確診　在台接觸者22人

更多熱門

相關新聞

林靜儀：北農群聚關鍵在「匡列」

林靜儀：北農群聚關鍵在「匡列」

北農群聚案累計45人確診，台北市長柯文哲宣布，要在3天內替北農場域共約4000人全數施打疫苗。醫師林靜儀21日在臉書PO文中直言，北農群聚案如果沒有匡列處理好，中南部可能會再度出現感染鏈。

打疫苗不需強迫　醫籲快開放下一類別

打疫苗不需強迫　醫籲快開放下一類別

北農群聚吃便當　4樓物流中心淪病毒溫床

北農群聚吃便當　4樓物流中心淪病毒溫床

唐鳳出手了！　超商、藥局就可預約接種疫苗

唐鳳出手了！　超商、藥局就可預約接種疫苗

赴陸打疫苗被酸！蕭敬騰「支援抗疫惦惦做」

赴陸打疫苗被酸！蕭敬騰「支援抗疫惦惦做」

關鍵字：

鏡週刊疫苗新冠肺炎台灣防疫唐鳳

讀者迴響

熱門新聞

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

蕾菈翻出「黏黏套子」一問男友崩潰

黃大謙鑰匙插車上　1個月後出門崩潰

「勞工紓困貸款」核貸塞車　銀行點出有3種人遭拒機率高！

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

松雪樓7月住房竟滿　蘇貞昌說話了

綠界科技7/1漲運費　最多漲75元

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

傳慈濟買500萬劑BNT疫苗被關切取消？　總統府回應

回到5月前？醫解：初步解封不遠了

南投大學生雙屍案　父曝最後通話

接種2劑仍「突破性感染」　醫：不敢置信！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面