防像搶演唱會門票　唐鳳疫苗預約平台「一招讓你一定打得到」

圖文／鏡週刊

政府建置的疫苗接種預約平台，將循去年口罩實名制預購模式，透過藥局、網站APP及超商等三管道衝高施打率。參與台灣疫苗接種預約平台的研發人士向本刊透露，為避免類似南韓「搶演唱會門票」的現象，我國開發的疫苗預約系統不採「先搶先贏」方式，而是循去年口罩預購模式，擬採分批且分時段預約。

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拚群體免疫，如何透過科技加速並簡化疫苗接種流程，是能否衝高施打率的關鍵。以南韓為例，自5月下旬與業者合作推出疫苗地圖，民眾可上網即時查詢鄰近醫院施打AZ疫苗的剩餘狀況，並可即時在APP進行當天預約、施打，不過，該國預約系統採先搶先贏的方式，試營運首日因湧入大批民眾塞爆網站，導致系統一度癱瘓。

▼為了推行大規模接種，總統蔡英文（右）6月1日曾邀政務委員唐鳳（左）開會討論疫苗接種預約平台的進度。



參與台灣疫苗接種預約平台的研發人士表示，未來上線的系統不採「先搶先贏」，他舉例，若當批疫苗有3百萬劑，就只會開放3百萬人登入預約，至於如何決定預約順序？可能採身分證字號尾數或出生月份等隨機方式抽選，依每次疫苗分批開放預約。

▼南韓5月底推出「疫苗地圖」可線上即時預約，但採「先搶先贏」，導致系統一度癱瘓。



另為避免搶預約，該人士說，系統也不會採「早上預約、下午施打」等即時預約方式，而是循口罩預購模式將預約期拉長，例如本週開放7天預約，下週才會開放施打，亦即只要時限內登入系統預約，就一定打得到，不用搶在第1天就預約，藉此讓人潮分流，避免系統塞車。



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