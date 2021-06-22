LIVE／確診數趨緩「0628微解封」？指揮中心09：30最新說明

記者黃凱翊／綜合報導

本土新冠肺炎病例連日下降，昨（21）日新增75例本土個案，創下38天以來新低，各縣市政府也陸續討論分區解封或微解封，各界也關心6月28日是否會解除三級警戒？目前將可能朝向維持三級警戒規劃，但低風險場域如電影院、展覽館等有望「有條件開放」。對於「微解封」時間、規畫等，有待指揮中心決定，上午9點30分將由副指揮官陳宗彥召開全國防疫會議記者會，會上有望說明最新進展。

據了解，行政院初步盤點三級警戒實施以來，對經濟和民生產業的衝擊，考量若解封，剛好遇到暑假，民眾恐報復性出遊，因此仍朝向延續三級警戒的規劃，但低風險場域有望「有條件開放」。

另外針對各縣市疫苗施打進度，其中北市府近日爆出北農群聚事件，台北市長柯文哲為圍堵疫情，規劃3天內為北農4000人打疫苗，目前北農已有約200人接種，詳細的各縣市疫苗施打進度，預計在記者會上將會有進一步說明。

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▲指揮中心記者會，副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

台北農產運銷公司董事長黃向羣表示，昨日下午2時已在萬大國小設好快篩站，因為昨日休市，臨時通知承銷人來篩檢，仍有約300人前往快篩，並有80幾名行政人員到聯醫和平院區快篩，結果都是陰性，但還要等PCR核酸檢驗結果。

他指出，未來應該會安排4000多人分批、分時段前往聯合醫院打疫苗，不過如果聯醫要帶著疫苗來也可以，可以借萬大國小或華中里活動中心協助施打，這幾天已經有200多名員工分別到聯醫中興院區、和平院區打疫苗。