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快訊／96歲盲眼作家梅遜辭世　「黑暗中創作」一生累積2百萬字作品

▲盲眼作家梅遜96歲辭世 。（圖／翻攝財團法人點燈文化基金會）

▲盲眼作家梅遜96歲辭世 。（圖／翻攝財團法人點燈文化基金會）

文／中央社

作家梅遜今天清晨辭世，享耆壽96歲。文訊雜誌總編輯封德屏表示，梅遜創作全靠口唸，再由兒子記錄，來回修改而成，手邊仍有 「孟子這樣說」尚未完稿，創作勇氣令人感佩。

文訊21日發布新聞稿表示，梅遜1980年因視網膜病變失明，但仍堅持在黑暗中創作，累積200餘萬字，出版「串場河傳」、「魯男子」、「野葡萄記」、「孔子這樣說」及「梅遜談文學」等作品。

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封德屏表示，雖說梅遜創作200餘萬字，但他因為眼盲，光是來來回回修改再寫的，相信超過400萬字，堅持持續創作的精神令人感動。封德屏說，將會協助讓 梅遜遺作在今年出版。

梅遜本名楊品純，江蘇興化人，1925年出生，1949 年2月來台至今。曾任「文藝創作」月刊、「自由青年 」雜誌編輯，創辦「大江出版社」，是第一個協助青年作家自費創作出版的出版社。長篇小說「串場河傳」曾獲行政院新聞局圖書著作金鼎獎、中山文藝獎。

梅遜創作文類為小說、散文及論述，文筆質樸，情感真摯，散文描寫舊時經歷體驗，小說則取材於歷史，反映時代的無奈與價值。曾自創「字基檢字法」，編著 「梅遜字典」、「辨文識字」、「常見的成語」等工具書。 1980年，梅遜因視網膜病變而失明，在黑暗中不僅完成61萬字的長篇小說「串場河傳」，還陸續完成「魯男子」、「野葡萄記」及「紅顏淚」等3部探討人生的長篇小說。其他包括「新為我主義」、「孔子這樣說─ ─從論語看『為我思想』」、「老子這樣說─從道德經 看『為我思想』」，以及一部文學論述「梅遜談文學」 。

梅遜曾說，「生命即文學，文學即生命。」晚年體 弱仍持續創作，朋友勸他停筆休息，他說：「寫作很苦 ，不寫更苦！」作家顏崑陽曾在「他在黑暗中為人們點 燈」一文中表示，「梅遜先生雖然失去肉眼，但是他的 心眼卻比常人還要光明；不停的文學創作，正如同在黑 暗中，為人們點亮一盞『智慧之燈』!」

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