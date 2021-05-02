人人能大作文章！建中名師實戰攻略　善用「五力」作出好文章

▲建中名師林明進妙語如珠，傳授寶貴的經驗，聽講同學受益良多。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市立圖書館1日於花蓮縣立美崙國中行舟讀冊館舉辦「【與作家有約】大作文章：建中名師傳授作文實戰攻略」講座，邀請台北市建國中學名師林明進分享作文實戰攻略，作家韓麗蓮擔任主持人。透過作文的學習培養組織、感受、溝通、多元思考等一生受用的能力。

執教四十載的林明進老師曾舉辦超過2600場作文教學講座，榮獲教育部語文類教學卓越獎等，出版過《起步走笨作文》等數本著作，他在這場講座中分享多年擔任全台語文競賽作文評審的經驗，教導學子善用審題力、運思力、取材力、組織力、修飾力等「作文五力」，並且針對文章的審題立意、取材運思、結構組織及易犯錯誤逐一講解。

▲有獎徵答炒熱氣氛，獎品贈送林明進最新著作《大作文章：全國特優寫手實作會考作文》。

林明進以大學學測國文寫作「如果我有一座新冰箱」來剖析寫作方式，他說，這是在考驗考生是否可以將實際生活和創意結合表達出真實的情感，命題屬於「想像型寫作」，建議用開放性的思考，並且由冰存的實體，寫到情感的寄託；也可以由虛轉實，可以是一件物品，也可是多種物品，並用豐富的記敘基礎，寫到情感連結。

講座吸引逾50名學生來參加，林明進老師妙語如珠傳授寶貴的指導經驗，讓大家受益良多，講座結尾時的有獎徵答更再次炒熱氣氛，獎品是由花蓮市公所贈送的林明進老師最新著作《大作文章：全國特優寫手實作會考作文》，現場聆聽同學滿載而歸。

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