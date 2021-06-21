離譜！南港中年男榔頭砸6車「前後擋均毀」落網：幫人換機油

記者張君豪／台北報導

台北市南港區16日晚間驚傳多輛停放在路旁停車格的轎車遭到歹徒惡意破壞，車主發現後趕緊報警求助；警方調閱監視器發現是附近住物下手破壞，警方調查發現胡姓男子（44歲）當晚行經事發地點松河街一帶，他疑似情緒不穩定持榔頭砸毀路邊停放的6輛自小客車。

▲南港區基河國宅出現一名持榔頭怪客砸毀6輛停放在路邊的自小客車遭警方送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港區基河國宅出現一名持榔頭怪客砸毀6輛停放在路邊的自小客車遭警方送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方表示，16日晚間10點半左右，警受理民眾報案展開追查，發現轄區重陽路、松河街基河國宅路旁停車格共有6輛汽車遭到破壞，都是遭歹徒持榔頭砸毀前後擋風玻璃，警方循線調閱監視器確認這名家住附近的胡姓男子涉案。

胡男到案後向警方表示，當時因為心情不好，才會出門「幫不認識的車主換機油、拆後照鏡及幫忙裝手機架」但矢口否認砸毀路邊車輛，但目擊者指證歷歷、警方訊後依觸犯毀損罪嫌移送地檢署偵辦。

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