捷運保全被嫌偷懶怒開置物櫃狂噴　女副站長崩潰「杯子裡油油的」

▲唐姓捷運保全拿殺蟲劑狂噴洩憤，害松江南京站副站長放置物為的杯子無法再使用。(圖／資料照)

記者劉昌松／台北報導

台北捷運松江南京站唐姓保全員，去年因為和女副站長有恩怨，一怒之下，竟朝副站長的置物櫃狂噴殺蟲劑，副站長後來要使用保溫杯時，發現杯子有些油油的，聞起來臭臭的，調閱監視器發現原來是唐男惡搞，台北地檢署檢察官考量，這個保溫杯已經沒有人敢再用了，已達不堪使用的程度，10日依毀損罪起訴唐男。

30多歲的唐男原本被保全公司派駐在北捷松江南京站服務，他疑似因為不滿被嫌工作偷懶，又因為團購糾紛和副站長有些爭執，涉嫌在2020年11月19日，進入只有捷運員工才能進入的辦公室，打開副站長的置物櫃，直接朝裡面噴灑殺蟲劑。

後來，副站長休息時間打開置物櫃拿起保溫杯發現油油的，湊近一聞，有股臭臭的味道，副站長調閱監視器畫面，看到唐男噴殺蟲劑的畫面，才知道那層油油的東西，是化學藥劑，氣得控告唐男毀損、恐嚇等罪。

唐男因此被調職後，原本說要賠錢和解，但是期限到了又不付錢，檢察官認為唐男犯行不構成恐嚇罪嫌，但是被噴過殺蟲劑的杯子，就像被精液噴灑過的鞋子，不會有人再用了，已達到「致令不堪用」的程度，因此依毀損罪起訴唐男。

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