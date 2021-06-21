雲林孕婦接種可任選AZ或莫德納　第二批AZ今起為80歲長者施打

▲雲林縣17日獲配第二批1萬5600劑新冠肺炎疫苗，今(21)日同步於20鄉鎮市為80歲以上長者施打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣17日獲配第二批1萬5600劑新冠肺炎疫苗，今(21)日同步於20鄉鎮市為80歲以上長者施打。另美國所贈250萬劑劑莫德納疫苗抵台，中央預計擴大第七類對象及65歲以上長者外，孕婦也將列在優先施打名單。雲林縣政府表示，將配合於第一時間進行疫苗施打作業，讓鄉親即早施打。

雲林縣政府指出，昨(20)日美國贈送的250萬劑莫德納疫苗抵台，美國疫苗捐贈對解決目前的疫苗荒有如及時雨。但到目前為止，台灣取得的疫苗數量，離達到群體免疫覆蓋率的目標還很遠，且似乎都是靠日本與美國所捐贈，希望中央政府加速疫苗採購，對於各界期盼透過不同管道取得疫苗的動念，中央政府也能提供行政協助。

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雲林縣衛生局推估2021年設籍雲林縣孕婦約4367人，針對孕婦是否施打疫苗，台大雲林分院徐明洸主任表示，目前疫苗對於孕婦的安全尚需評估孕婦本人暴露風險與告知打疫苗可能風險與罹病可能風險前提下，跟孕婦討論是否施打疫苗，尚需由醫師評估。

雲林政府補充說明，縣府針對孕婦建議施打高危險群，只要符合優先順序，可自選擇打AZ或莫德納疫苗。

1、母體本身為高齡、肥胖、糖尿病、高血壓、慢性腎臟病、肺病、心臟病及免疫異常等疾病的孕婦，應該優先施打。

2、疫苗產生的過敏反應大多數發生在接種後30分鐘，因此應該在有處理產科急症的地方施打。

3、目前孕婦施打疫苗在安全上比較沒有疑慮的是輝瑞的BNT及莫德納。

4、施打的週數沒有限定，原則上只要確定胎兒心跳、發育正常即可。(8週以上)

5、懷孕週數如果超過28週，來不及打第二劑也無妨。即使只打一劑也有保護效果，可以在產後在補打第二劑。

6、目前仍建議與流感或是百日咳疫苗隔兩週注射，如果未來有更多效力證據作為依據，可能不需有限制，也就是說流感與新冠疫苗也可一起施打。

7、感染過的人懷孕了，還是要施打疫苗，減少再次感染的機會。

▲ 縣府針對孕婦建議施打高危險群，只要符合優先順序，可自選擇打AZ或莫德納疫苗。



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