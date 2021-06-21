驅疫法會染疫！彰化里長夫妻接觸6縣市　他打坐1小時也確診

▲彰化里長夫妻在道壇確診。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化新增染疫的里長夫妻衍生的宗教民俗信仰傳播鏈，衛生局調查感染源是來自6月6日的一場「驅疫祈福法會」，當天有來自萬華的宗教工作者，還有南投及高雄、雲林等縣市的信眾，里長夫妻6月中旬跨足到苗栗、台南等地，目前匡列的接觸者採檢高達48人，今(21)日中午南投及彰化信眾2人確診。

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衛生局長葉彥伯指出，里長妻子先於6月12日發病，18日里長發燒主動採檢陽姓，2人CT值分別16.5及17.1；衛生局匡列5個家庭居家隔離20多人，所幸一採皆為陰性，昨天疫調發現，月初道壇舉辦驅疫祈福法會，有1名來自彰化的信眾，到道壇內打坐1小時；與另1名來自南投的宗教工作者，雙雙染疫。

▲公所前往道壇消毒。（圖／讀者提供）

老里長平日選民服務外，也參與妻子宗教祭祀活動，這家道壇隱身在鬧市內，經常都有不少長輩其間問事解惑，防疫期間也有信眾進入其間，人與人間都是近距離接觸，難保病毒不會近身，至於是否有違反不得從事宗教活動規定，民政處指出，若查證屬實，將依法開罰最高30萬元罰鍰。

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