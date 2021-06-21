快訊／北農45人確診「21人設籍新北」　侯友宜下令：第一線人員造冊施打疫苗

記者楊蕓／新北報導

台北農產運銷公司群聚感染擴大，累計已45人確診，新北市長侯友宜21日在防疫記者會中表示，今天新增的38確診個案中，北農員工有3人。副市長劉和然也證實，目前45人確診中，有21人設籍新北。

▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／翻攝直播）

侯友宜表示，新北有兩個果菜公司，平常跟北農都有轉換介接機制，因此當北農有狀況時，「新北果菜公司絕對能承接起交易轉換機制。」

侯友宜表示，新北果菜公司約有10%的交易與北農互相有流動，因此他宣布，基於與台北農產共同生活交易圈，機動快篩隊明天起進駐板橋、三重批發市場，為兩場員工、行口攤商、板車及卸貨工等近1800人進行第二次快篩，並爭取第一線人員優先施打疫苗。

果菜公司董事長劉來通表示，果菜公司全體員工已於3周前主動到江翠篩檢站及三重醫院快篩完畢，全數陰性。同時每日場內大清消，拍賣及進貨採「人流管制，拉長拍賣、議價時間，分時段、分散人流，快速購買、快速離開」，加大拉開拍賣距離，嚴格執行防疫作為，並要求場內攤商及工作人員自主性接受快篩檢查，目前約三分之一完成。

劉來通表示，明日機動篩檢隊進駐，將要求進場承銷人一律接受快篩，未配合者不得進場交易。新北果菜除全面快篩外，將第一線約150名拍賣、理貨、檢驗人員造冊施打疫苗，以維護市場交易安全，並向中央爭取全部人員納入施打疫苗名單。