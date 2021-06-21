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名醫稱「疫情趨緩是假象」！親揭恐怖案例：換個姿勢就掛了

▲▼台灣世衛外交協會理事長姜冠宇醫師訪問。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲姜冠宇認為，疫情趨緩是「暫時的假象」。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

近日本土確診人數下降，許多民眾為此感到開心。不過，聯合醫院醫師姜冠宇認為，這部分要當成「暫時的假象」來看待，有些患者只是改變姿勢「就掛了」，距離恢復正常醫療還有一段時間要走，只要疫苗普及率不足，民眾稍有懈怠，換個季節濟可能出現第二波。

姜冠宇在臉書上分享，專責病房能感受到，疫情確實稍有下降，大部分病患恢復「一人一室」，但依他的看法，只能當成暫時的假象。

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為何會如此說明，姜冠宇提到，目前擁有專責病房的醫院，還沒準備停止降載，以台北市的狀況來看，各醫院還在儲備容量，甚至建設戶外隔離病房，距離恢復正常醫療，還有一段路要走。

姜冠宇表示，會發生如此狀況，是因為疫苗普及率不足，「我們隨時都因為忍不住鬆懈，就此換個季節後會產生第二波。每次出現一波，初期都會因為快速應對不及，而有死亡率升高的情況。」

▼姜冠宇認為，因為疫苗普及率不足，因此才會有這種說法。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲▼台灣世衛外交協會理事長姜冠宇醫師訪問。（圖／記者黃軍瑋攝）

姜冠宇指出，新冠患者重症的狀況，與一般肺炎呼吸衰竭相當不同，「大多數的病人在肺部全部白掉時，仍然是有力氣在床邊移動的」，而這種疾病變化突然，病人也並非同步全身衰竭，因此會「活活窒息而死」，也有轉成重症、尚未插管的病人，「往前傾改變姿勢，就掛了。」

姜冠宇提到，護理師在隔離措施下，很難像從前那樣親切，預防某些說不聽的患者爆走，因為若不配合姿勢約束，「就掛了，然後24小時內SOP火化了。」

姜冠宇分享其他醫院的案例，曾有插管接呼吸器的患者，治療後病況轉好，卻被細菌二度感染，死於續發性細菌肺炎。

此外，他也說，隨著每個國家的醫療型態不同，新冠病毒也會產生不同的治療困難，美國也曾發生過，有患者拖到後期才就醫，照X光時「肺部全白了」，能夠頭用抗病毒藥物的時機已過，根本不知如何給藥。不過，姜冠宇也提及，若有接種疫苗，對長輩而言，則能省去以上的煩惱。

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