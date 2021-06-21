全台628若想解封　林右昌點出「關鍵人物」：我真的很不爽！

▲林右昌認為，6月28日是否能降級解封，關鍵在柯文哲身上。（圖／翻攝臉書／林右昌）



記者柯振中／綜合報導

近日本土疫情稍微趨緩，已有不少民眾在詢問，6月28日是否能解封。對此，基隆市長林右昌表示，目前想建議台北市長柯文哲，立刻要求在北農工作、消費的人員，採取「雙罩一套」的防護規格，所有工作人員也要進行PCR，以掌握防疫狀況，「現在，6/28全國能不能解封、三級降二級，關鍵就在柯市長！」

林右昌說明，北農近日爆出群聚事件，「今天柯文哲甩鍋」，指稱「有一半的病例來自新北跟基隆」，不曉得新北市長侯友宜聽到後，能不能忍下去，「但是我是真的覺得很不爽！」

林右昌提到，基隆市有2位染疫市民，在北農擔任帳務、包裝人員，都是基隆市府疫調後，才知道2人是在北農工作而染疫，後續也將詳細疫調結果回報CDC，而這已經是12日的進度，「也就是10天前的事情了。」

林右昌說，北農第一起案例是5月20日發生，直至目前已超過一個月，北農內部爆發了第三波感染，顯見柯文哲忽略是場防疫的重要性。

▼林右昌說明，北農第一起確診是5月20日，距今超過一個月，內部已爆發第三波感染。（圖／記者郭世賢翻攝）



此外，林右昌還指控，柯文哲、台北市府公然說謊，19日根本沒收到台北市府的通知，完全沒有找他們開會，「6/19沒有，6/19之前沒有，之後到現在也沒有！」

林右昌提到，基隆市下了許多功夫在市場防疫，不但採取分流，若有確診案例，也立刻休市消毒，逛街民眾、攤商也要採取「雙罩一套」的最高防疫標準，目前台北市發生這種案件，還在持續延燒，影響包括全台灣。

林右昌建議，柯文哲應該立刻要求，在北農工作、消費的人員，要以「雙罩一套」的防護規格為準，所有工作人員也應該進行CPR，唯有如此才能準確掌握北農的疫情狀況，「現在，6/28全國能不能解封、三級降二級，關鍵就在柯市長！」

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