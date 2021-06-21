快訊／高雄早餐店家族6人染疫　老闆解隔後3採轉陽曾有社區足跡

▲高雄鳳山早餐店家族累計6人染疫。（圖／高雄市衛生局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市21日新增1例本土個案，案14130為鳳山區早餐店家庭老闆，15日解除隔離後二採陰性，17日陸續出現症狀，經送醫採檢確診，早餐店家庭群聚累計已6人染疫。衛生局表示，個案自主管理期間曾有社區足跡，不過研判無社區風險，因此不予公布。

衛生局表示，個案是案8993密切接觸者，一採PCR結果為陰性，前往防疫旅館居家隔離，15日解除隔離後，由衛生局安排至醫院採檢，二採結果仍為陰性。

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不過他在17日出現胸悶、頭痛、嗅覺異常等症狀，19日由衛生局安排智醫院採檢，採檢結果為陽性，CT值33，收治負壓隔離病房治療中。

▲高雄鳳山早餐店家族累計6人染疫，另一名為友人。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局簡任技正潘炤穎指出，依據中央流行疫情指揮中心規範，CT值30以上，視同無傳染力可解除隔離，研判這名個案屬傳染風險極低，經過隔天追蹤，CT值是33.5，顯示病毒量即低，加上血清驗出抗體，研判感染時序是在6月初，當時症狀相對輕微，甚至是無症狀，直到現在才出現稍微明顯的症狀，

衛生局表示，個案解除隔離後，曾有社區足跡，不過個案在自主管理期間對本身防護非常在意，無社區感染風險，因此不予公布足跡。

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