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確診男死前電話告別！女兒悲泣「爸爸你好走」...醫護曝心痛4課題

▲▼面對確診離開人世的病患，醫護人員也有他們的照護課題。（圖／翻攝自Facebook／台北慈濟醫院）

▲面對確診者即將離世，前線人員有照護4課題。（圖／翻攝自Facebook／台北慈濟醫院）

實習記者黃品臻／綜合報導

台灣在這波疫情中讓不少家庭破碎。一名60多歲的男子確診，因有慢性病史，一被送到急診室便交待醫護人員「我不要急救」。沒想到住院第三天後他病情急轉直下，護理師將電話筒放在男子耳邊，電話那頭的女兒則早已泣不成聲，醫護心痛表示，在這波疫情裡，引導病患及家屬雙方「道歉、道謝、道愛及道別」，已成了前線人日員的照護課題。

台北慈濟醫院今（21）日稍早在臉書粉專分享案例，表示一位年過60的男子因確診新冠肺炎被送到醫院，有心臟病史的他，在被送到急診室時就告訴醫護人員「我不要急救」，並簽下放棄急救同意書。住院第三天，他即因心肌梗塞急救，雖然在藥物治療下狀況趨於穩定，但隔天又再度惡化。男子再次和護理師說，「如果電擊一次沒有好轉，就不要急救。」

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台北慈濟醫院表示，男子的病情後來急轉直下，醫護人員看著他從清醒到昏迷，每個人都很不捨，但依舊溫柔地詢問家屬，「聽覺是最後消失的，要不要再和爸爸說說話？」隨後便將話筒放在男子耳邊，讓他與女兒最後通話。而電話那頭則是傳來女兒的啜泣聲，「爸爸，你好好走，放心就好，不用擔心我們，我們會好好照顧自己......」

台北慈濟醫院接著分享另一間病房的故事，一位確診女士嚥下最後一口氣，家屬傳訊給護理師，「可以幫我最後一個忙嗎？幫我拍張照，我想記得妹妹最後漂漂亮亮、乾乾淨淨的樣子......」護理師替逝者整理後，為她拍下了最美的遺容。

台北慈濟醫院說，在搶救生命的同時，面對家屬見不到最後一面的悲傷，「道歉、道謝、道愛及道別」也是這波疫情醫護人員的課題，臨床醫護人員盡力用愛、用心，減少在世者的遺憾。

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新冠肺炎確診醫護人員台北慈濟醫院照護

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