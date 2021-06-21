台南市觀旅局攜手南美館推線上觀光　志玲姊姊獻聲好療癒

▲台南市美術館與觀旅局聯合製作的「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」影片，邀請台灣第一名模林志玲獻聲，親自為影片擔任旁白配音。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自5月19日起全台進入防疫第3級警戒起，全台各大展館及景區紛紛閉館及暫停開放，觀光相關產業均受衝擊，許多藝文展館陸續推出線上導覽的服務，讓民眾在防疫期間也能藉由欣賞藝術陶冶一下身心，而台南市美術館於閉館後也推出線上美術館，讓藝術展品不寂寞。

台南市長黃偉哲責成市府團隊要推出讓民眾方便及願意宅在家的服務，包含安心餐廳、各式宅配的媒合、阿哲陪你帶小孩的線上聽故事等等，並強調防疫之餘也要紓壓及陶冶身心。觀旅局此次特別攜手在防疫期間持續不間斷推動藝文美學的南美館，共推線上觀光，製作全新1集線上美術館影片，並邀請台灣第一名模林志玲獻聲，親自為影片擔任旁白配音，希望透過其獨特的嗓音療癒宅在家防疫的大家。

觀旅局郭貞慧局長表示，人美心美的國民女神林志玲心繫台灣，始終關注著台灣疫情變化，日前也慷慨解囊捐物資挺台灣醫護，相當令人感佩。觀旅局此次與南美館合作並邀請林志玲擔任線上美術館影片主講人時，身為台南女兒的志玲姊姊不僅隨即答應，並表示不收取工作費用，請觀旅局將預算轉作公益防疫之用，甚至連租借錄音室支出也自行掏腰包解決，一心為家鄉付出的心意令人感動，也再次讓我們看見志玲姊姊與其外貌一樣美麗善良的內心。

21日在台南市長黃偉哲、台南旅遊，以及台南市美術館的官方粉絲頁上，搶先發佈「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」的預告中，林志玲更親自現身影片中為防疫加油打氣，提醒大眾非必要勿外出，保護自己與他人健康。她更提到自己很想念臺南，希望疫情之後可以回臺南吃美食、逛古蹟，到台南市美術館看展覽，呼籲大家與她一起，謹慎防疫，溫暖待人，團結抗疫，一起加油！

台南市美術館長林育淳表示，這支由林志玲擔任配音的「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」影片，內容除簡述南美館一館及二館的舊址沿革，也介紹如《熱帶植物》(顏水龍)等多件公共藝術品，其中更包含林志玲婚宴地點的《絢爛南國 虹彩夢幻》(蘇世雄)。而現正開展中卻因疫情而無法讓民眾進入觀賞的「美的探索—陳輝東創作展」、「凝視的刻線—2021陳正雄個展」、「手心的對話—潘元石雕版印刷教學特展」等3位台南在地藝術家的展覽，以及二館的常設展「南薰藝韻－陳澄波、郭柏川、許武勇、沈哲哉專室」，林志玲則用甜美的聲音帶大家欣賞這7位藝術家幾件與台南息息相關的重要作品，以及畫中的台南景點，讓觀眾透過影片了解台南歷史與民生，也藉此向藝術家致敬，並邀請大家疫情過後一同來走訪台南吃美食。

這支由台南市美術館與觀旅局聯合製作的「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」影片預計於6/24、7/01及7/05下午7點分為三集釋出，想念志玲姊姊美聲的朋友們可以上網觀賞並期待後續影片上線。另外，南美館也將在i聽聽製作一集由林志玲擔任客座主持的「用耳朵看展-跟著志玲姊姊走進南美館」，讓姊姊甜美的嗓音溫暖陪伴廣大聽眾。觀旅局也不忘溫情提醒大家台南美景一直都在，一起做好防疫工作，並可多利用台南逾200家安心餐廳推出的外帶外送服務，持續支持您的愛店，等待疫情過後大家親自造訪台南吃美食、看美景。

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