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安心採檢防疫專案不間斷　雲林專勤隊助逾10名移工PCR檢測

▲雲林縣專勤隊協助十多名自行到案的外來人口至轄內的醫療院所接受採檢，其中一名越南籍阿星經檢測PCR陰性順利在日前出境返國。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣專勤隊協助十多名自行到案的外來人口至轄內的醫療院所接受採檢，其中一名越南籍阿星經檢測PCR陰性順利在日前出境返國。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全國疫情警戒至第三級至今逾月，移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊執行防疫工作不間斷，持續派員至轄內的東南亞便利商店，向購物的外來人口宣導正確防疫觀念，同時宣導「外來人口安心採檢防疫專案」；更協助十多名移工接受PCR核酸檢測，其中一名越南籍阿星順利在日前出境返國。

雲林縣專勤隊指出，為防堵疫情，針對洽公的外來人口，採用多國語言文宣宣導移民署「外來人口安心採檢防疫專案」，至中央流行疫情指揮中心解除第三級疫情警戒日止，以「不收費、不通報、不查處」為原則，無論是合法、失聯移工或逾期停居留之外來人口，鼓勵有疑似感染症狀，趕快到篩檢站或醫療院所進行篩檢。

雲林縣專勤隊說明，宣導迄今，已協助十多名自行到案的外來人口至轄內的醫療院所接受採檢，讓他們可以透過快篩或PCR核酸檢測確認健康狀況。一名越南籍失聯移工阿星(化名)，2016年入境工作，在三年多前失聯，接受雲林縣專勤隊鼓勵透過「外來人口安心採檢防疫專案」自行到案，在移民署的幫忙下，接受PCR核酸檢測呈現陰性，讓他在日前順利離境，返國與家人團聚。

雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，目前雲林縣的國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院虎尾院區已設置常態性免費篩檢站，篩檢以衛生福利部疾病管制署公告對象為主；另虎尾若瑟醫院每週一至週五，上午8點到下午5點也提供自費篩檢服務，採網路預約制。外來人口若有防疫問題，歡迎洽詢雲林縣專勤隊(電話:05-5346119)或雲林縣服務站(電話:05-5345971)尋求協助。

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