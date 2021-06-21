醫接種2劑輝瑞仍確診　妻子篩檢也「突破性感染」：我不敢置信！

▲美國一名醫師接種了2劑輝瑞疫苗後，仍然感染了新冠肺炎，又傳染給妻子。（示意圖，非文中當事人／路透）

記者張寧倢／編譯

美國加州放射科醫師崔尤金（Eugene Choi）日前接受FOX 11電視台訪問時，以自身經歷提醒民眾儘管已經施打疫苗，仍須謹慎面對新冠疫情，因為他接種2劑輝瑞（Pfizer）疫苗6個月後，卻還是被驗出確診，還傳染給同樣是完成2劑接種的妻子，夫妻倆雙雙成為「突破性感染」病例。

根據FOX 11報導，崔尤金是洛杉磯的一名放射科醫師，目前因感染新冠肺炎正在隔離治療中，但這令他非常驚訝，因為早在半年前他就接種了2劑輝瑞疫苗，「現在回想起來還是覺得，這太瘋狂了，我不敢相信我得了新冠肺炎。」崔尤金希望已接種的民眾意識到，雖然絕大多數不會染疫，但突破性感染仍然可能發生。

不僅如此，崔尤金的妻子也被驗出陽性，而她也是在幾個月前就已經完整接種了疫苗，卻仍然遭到丈夫傳染。崔尤金說，「我很驚訝自己確診，但重要的是，我把病毒傳給老婆，她也因此染疫，所以證明這不是僥倖。」洛杉磯衛生局表示，至少有933人報告「突破性感染」病例，僅占所有接種民眾中的0.03%。官員補充，完整接種疫苗後感染病毒的情況仍然極為罕見。

報導指出，加州達到55%人口完整接種疫苗，於15日宣布解除各項防疫限制，全面重啟。崔尤金醫師憂心，可能更少人會戴口罩、維持社交距離，恐將導致更多突破性感染發生，問題應該會再擴大。即使如此，崔尤金仍鼓勵人們接種疫苗，「我想，如果我沒有接種，感染症狀會嚴重得多。」

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