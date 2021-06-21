3級警戒到憂鬱「世界真的回不去了？」　黃越綏笑給解答

記者黃翊婷／綜合報導

全國3級警戒實施滿一個月，作家黃越綏20日在臉書PO文分享，收到朋友憂鬱詢問，「世界真的回不去了，怎麼辦？」她一聽卻忍不住噗哧一笑並表示，畢竟過去的世界原本就回不去，不用過度緬懷，時下的年輕人想要突破困境，要學會更宏觀並把視野和目標訂得遠一點。

▲3級警戒施行滿一個月，部分民眾對於未來生活仍感到十分不安。（示意圖／記者姜國輝攝，與本文當事人無關）

黃越綏提到，3級警戒期間，一位年輕的朋友在電話中用憂鬱的口吻問道，「世界真的回不去了，怎麼辦？」言詞裡都是對疫情的擔憂，但她聽完卻忍不住噗哧一笑，「我告訴他，以我現在的年齡而言，除了休想再回到過去，更遑論去盗用世界兩字。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃越綏認為，疫情帶來對生命危脅的嚴重性，讓不少人體會到縱使雨過天晴，未來的生活恐怕仍存在不安和不確定性，進而在無奈中懷念起不需戴口罩、保持社交距離的過去世界，只是過去的世界原本就回不去，否則明天也不用把今天拋在腦後。

黃越綏建議，既然人們的眼睛長在前面，就不用過度緬懷過去，時下的年輕人想要突破困境，就要學會更宏觀並把視野和目標訂得遠一點，然後想像一下，未來如果能夠活在充滿創意AI產品的世界，路上不再塞車是因為大家都穿梭在天空中，那畫面是多麼奇妙又夢幻寫實，「先珍惜當下擁有的才是最美好的回憶。」