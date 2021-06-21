士林長照機構「爆隱匿」47染疫3死！鄰居：上週四就看到救護車進出

記者彭懷玉／台北報導

北市士林某長照機構爆發群聚染疫，總計47感染、3死，經衛生局了解發現，該機構隱匿確診不報，直到有家屬舉報才曝光。對此，里長今早憤怒說，業者很過分都不講，直到要擦屁股才知道，對此表示嚴重抗議；附近鄰居則透露，實際上院區在上週四就已經陸續清空病患了，救護車來來回回，聽得大家很擔心「到底發生了什麼事？」

▲士林某長照機構昨晚爆隱匿群聚，總計47染疫、3死。（圖／翻攝自東森新聞）

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▲士林某長照機構爆隱匿群聚，里長今早出面受訪時憤怒表示，「為什麼都不給里長知道？出了這麼大的問題。」（圖／ETtoday記者攝）



里長今早受訪時憤怒表示，「為什麼都不給里長知道？出了這麼大的問題，我整個心都亂掉了，從昨晚擔心到現在，業者很過分都不講，應該要重重懲罰他（業者）。」

里長說，「6/4長照機構有人出現不舒服，當時都沒人講，已有救護車過來關心，直到收到家屬投訴說，昨天下午家裡人腳受傷，到長照機構才發現不尋常，我跟他說趕快打1922通報，事情才曝了光。」

里長表示，「我一聽到消息，也是自己請衛生單位來消毒，院裡很危險沒進去，後面周遭整個消毒，院長現在隔離中。士林這一帶是老人區，很多老人在附近活動，相當擔心現在的情況，主要是業者很過分都不講，直到要擦屁股才爆出。」隨後化學兵也來進行全區域消毒。

▲衛生單位接獲通知後過來收感染物，包裝後直接送進焚化爐焚化。（圖／ETtoday記者攝）

不過，鄰居透露，衛生局很早就介入了，並不是媒體報的昨天才知道，「上週四起整天都在清理，並陸續把長輩送出去。」因爲救護車進出頻繁，附近鄰居大家聽到了會很擔心。

台北市衛生局昨（20日）晚間公布士林某長照機構爆發群聚染疫，經衛生局了解發現，該機構隱匿確診不報，直到有家屬舉報才曝光，該機構實際染疫人數高達47人，其中有16名工作人員，31名住民，其中3住民已死亡。針對隱匿疫情一事，待負責人解除隔離後，衛生局會進一步調查。

▲士林某長照機構爆隱匿群聚，化學兵前來清消。（圖／ETtoday記者攝）

台北市衛生局王素琴簡任技正表示，該機構在6月8日有一名長者身體不適送醫，篩檢結果呈陽性，馬上進行全員快篩，檢測出1位長者快篩陽性，6/12晚間另一長者出現身體不適，送醫篩檢結果呈陽性，無主動告知。衛生局14日晚上偕同醫院感管師至機構實地訪查，即刻安排機構全面普篩，針對現有住民及在職工作人員共74人採檢，總共檢出25人陽性。

但王素琴也提到，該機構之前就陸續有住民確診，但機構並沒有通報、清空住民和清銷，6/14有家屬舉報，才發現該機構隱匿疫情，加上後來檢出的25人，還有其他22人確診，總共累計47人陽性，包含31名住民和16名工作人員。

針對隱匿疫情部分，王素琴說，目前長照機構負責人也在隔離中，下週解隔離後，會進一步調查，若確認隱匿屬實，可依《傳染病防治法》開罰1萬到15萬元罰鍰。