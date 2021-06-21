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45人確診！93名員工急搭防疫專車篩檢　北農：若全陰性「3天內打疫苗」

▲▼北農群聚染疫風暴持續擴大，台北市政府一早即派防疫公車前往北農，將員工分批送往和平醫院進行快篩。圖為第二批員工登車前往和平醫院。（圖／記者湯興漢攝）

▲北農群聚染疫風暴持續擴大，台北市政府一早即派防疫公車前往北農，將員工分批送往和平醫院進行篩檢。圖為第二批員工登車前往和平醫院。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北農產運銷公司連續傳出群聚染疫消息，北市市場處20日晚間證實，20名員工確診，另還有批發市場、零批場攤位承銷商18人確診；但外傳還有7名派遣工確診卻未算入內，整個工作場域共計45人確診。面對群聚擴大，台北市副市長黃珊珊21日上午前往第一果菜批發市場場勘，確定設立快篩站；同一時間二市則由北市府派專車，載93名員工陸續送醫篩檢。

台北市產發局市場處也於20日晚間表示，北農原有19位確診者，其中9位非設籍台北市，北市已於上週與新北及基隆跨縣市合作，掌握確診者完整疫調結果與足跡，並透過台北市精準疫調計畫進一步找到一位確診者，提前匡列阻斷擴大感染，故總計20位確診者，目前其他所有接觸者PCR檢查均為陰性；另外還有在批發市場、零批場攤位承銷商共18位確診，也將將同步展開精準疫調及管控。

▲▼北農染疫風暴持續擴大，北農利用週一休市對一樓攤商區進行清洗消毒。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼北農染疫風暴持續擴大，北農利用週一休市對一樓攤商區進行清洗消毒。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼北農染疫風暴持續擴大，北農利用週一休市對一樓攤商區進行清洗消毒。（圖／記者湯興漢攝）

據了解，除了市場處公布的20名北農員工、18位批發市場、零批場攤位承銷商確診外，還有另外7名派遣工也確診，但未列入計算當中，因此北農工作場域共計45人確診，台北市副市長黃珊珊與防疫團隊於21日前往一市場勘，並將設置快篩站，提供承銷人就近篩檢，以穩定台北與中南部地區蔬果批發正常運作。

不僅如此，外傳農委會早於6月5日就跟北市府、北農三方開會，針對是否要在第一果菜批發市場、第二果菜批發拍賣市場設快篩站，但結果卻不了了之，匡列人數都只有居住於台北者，對於新北、基隆其他縣市一問三不知，引發外界熱議。

由於第二果菜市場人不多，北市防疫專車於21日上午8時30分左右抵達現場，載員工到聯合醫院和平醫院，由聯醫安排篩檢與疫苗。

北農主秘路全利21日受訪時指出，第一果菜批發市場大約有200名員工，在市府協助下，會利用21日上午至下午時間到醫院施打疫苗，而現場則會有市府團隊進行場勘，結束後由衛生局單位做後續處理與評估，包括設立快篩站的對象等。

路全利表示，第二果菜批發拍賣市場在市府協助下，已派專車載93名員工到醫院篩檢，如果都是陰性的話，會在兩三天內打疫苗。

▼北農第一批人員篩檢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼北農第一批人員快篩 20位。（圖／記者屠惠剛攝）

▼北農防疫專車載20位北農員工抵達聯醫和平醫院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼北農防疫專車載20位北農員工抵達聯醫和平醫院。（圖／記者屠惠剛攝）

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