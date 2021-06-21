疫苗沒打完就丟了！醫師爆「浪費情況嚴重」痛心：每天恐近千瓶

▲有醫師爆料，很多沒打完的疫苗都丟掉了。（示意圖／記者吳世龍攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著COVID-19疫苗抵台，接種也陸續進行，但近期卻頻傳長者施打後猝死案例，導致一波緩打潮。沒想到，就有網友爆卦「疫苗浪費丟掉的情況其實挺嚴重」，指出基層沒打完、把疫苗丟掉的事每天都在發生，主要原因是老人家預約了不來，「希望趕快可以學習韓國有可以方便聯繫剩餘給人打疫苗的app。」

這位網友19日晚上在PTT的Gossiping板上爆卦，說朋友是醫師，最近有在幫忙施打疫苗，才知道目前基層沒打完、丟掉疫苗的事每天都在發生，主要原因則是老人家預約了卻沒到。雖然可以理解可能跟猝死有關係，但剩下的劑量，臨時能否當天找到可施打條件內的人不說，「就算找得到人，現場的長官也不一定會想冒這個風險。」

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所以晚上10點一到，沒打的疫苗只能丟掉，其中似乎還包括莫德納疫苗。至於為何是晚上10點，他解釋道，首先有一個開瓶冷藏下，6小時要打完的條件存在，「預約出現的狀況不佳拖到0900am開第一瓶，第一瓶拖時間打到1500pm。打完或丟了上午第一瓶。」

▲疫苗開瓶冷藏，6小時內要打完。（圖／嘉義市政府提供）

接著「拖到1600開下午那瓶給預約（預約20人歐），直到2200，一瓶10劑也沒打完……」原PO忍不住大嘆，「希望趕快可以學習韓國，有可以方便聯繫剩餘給人打疫苗的app，不然每天沒打完而被丟棄的疫苗，全台可能接近千瓶，每瓶都有一至六劑的量……」

另外，本站20日也報導《你不打就我打！醫曝老人緩打潮「沒替補機制」：會是可怕浪費》，就有醫師直指，老人緩打若沒有「替補機制」，將會是很可怕的浪費。他舉例道，日本的長者若不想打，那陪病者就可以施打；美國的長者若不想打，該診所的剩餘劑量可以抽籤抽出施打者，「我覺得台灣要考慮這樣的 #你不打就我打 的機制，這是比宇美町式施打法更需要安排的。」