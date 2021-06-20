等著打莫德納？陳其邁喊話「疫苗不用太挑！」：效果與AZ相同

▲感謝美國捐贈莫德納疫苗，陳其邁：接種疫苗利大於弊，有效預防染疫後的重症或死亡。（圖／高雄市政府，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國捐助的250萬劑莫德納疫苗抵台，指揮中心預計將65歲以上長者列為為優先開放目標，屆時會再擴充類別，讓不少民眾對莫德納疫苗有所期待，反而減緩施打AZ疫苗的意願。對此，高雄市長陳其邁表示，接種疫苗利大於弊，不論是莫德納或AZ疫苗，皆可有效預防重症或死亡，「都差不多、差不多」，呼籲民眾踴躍接種疫苗。

陳其邁20日在防疫記者會上感謝美方捐助的250萬劑莫德納疫苗，並指出去年他擔任行政院副院長時，美方疫情嚴峻，不管科技防疫、疫苗合作或口罩等，台灣都給予大力協助，而這次疫苗能夠快速送抵台灣，美國也給予疫苗上的援助，證明台灣跟美方不只是經濟安全戰略夥伴，而是「真朋友、真進展」。

陳其邁表示，78歲以上長者在21日起開始施打疫苗，目前高雄市設有38處接種站，若錯過時間，也可隨時至5大接種站施打。另外，他也強調，接種疫苗利大於弊，不論是莫德納或AZ疫苗，皆可有效預防重症或死亡，國際間已有非常多國家進行施打，「所以疫苗不用太挑，都是差不多、差不多的。」

陳其邁在臉書解釋高雄市的疫苗施打策略，根據世界衛生組織WHO「年齡別」與「重症率」、「致死率」相比較，65歲以上染疫的人數佔整體染疫人數20%，其中死亡率佔整體染疫人數83.48%，跟15-24歲分別為11.7%和0.21%，兩個族群相比，致死率相差245倍。

▲世界衛生組織WHO「年齡別」與「重症率」、「致死率」比較圖。（點圖可放大／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai，下同）

陳其邁依據台灣疾管署的統計指出，80歲以上會有43%的人會是重症，而致死率是26%，「也就是說十個80歲以上的人得到武漢肺炎平均會有4個人重症住院，而染病的人其中每十個人2.6個人會有生命危險。」

陳其邁呼籲，所有符合目前開放接種順序的民眾，應踴躍接種疫苗，「降低死亡率、保護自己，更可建立群體免疫力，避免疾病傳播。」

▲台灣疾管署的統計今年4月20日至6月13日的「年齡別」與「重症率」、「致死率」。

高雄醫學大學附設醫院鍾飲文院長透露，美國自今年1月21日開始施打後，住院人數在每個年齡層明顯下降，尤其在高齡長者65歲以上，另外，接種疫苗後大於80歲死亡率也明顯降低，「很多人詢問如有慢性疾病、或是肥胖、吸菸等是否能施打？其實只要控制非常穩定，都不是疫苗的禁忌症，尤其男性超過65歲、住在安養長照、或是有高危險群的病人，反而建議要去施打。」

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