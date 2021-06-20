美贈250萬劑莫德納！蔣萬安揭「採購到貨率」：應取得更多疫苗

記者閔文昱／綜合報導

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗20日抵台，藍綠政治人物都紛紛向美國表達感謝，其中，國民黨立委蔣萬安表示，美方的援助猶如一場及時雨，也展現台美的深厚情誼。不過，除了認為民眾在疫苗施打上應該要有選擇權外，他同時也指出，扣掉美日捐贈的疫苗，台灣採購疫苗的到貨率僅3.7%，呼籲應儘快取得更多疫苗，盡早達成群體免疫目標。

▲美國捐贈台灣的250萬劑疫苗抵台，蔣萬安發表看法。（圖／記者嚴云岑攝）

「The U.S. is a friend indeed！」蔣萬安20日在臉書表示，美國捐贈台灣的250萬劑莫德納疫苗已順利送抵桃園機場，在台灣急需疫苗的此刻，美方的援助猶如一場及時雨，也展現台美的深厚情誼，「真心感謝這段時間美國、日本等友邦的捐助，以及民間企業、團體努力奔走，讓當前燃眉之急的疫苗需求，得以稍微緩解。」

▲美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗順利運抵台灣。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安指出，為保障母胎安全，先前他已提案要求衛福部將孕婦列為mRNA疫苗（莫德納）優先施打對象，此外，近來頻傳高齡者施打疫苗後猝逝，雖然原因仍待調查釐清，「但建議應讓民眾在疫苗施打上有選擇權，希望衛福部盡速擬定讓孕婦及75歲以上長者優先施打莫德納疫苗。」

蔣萬安透露，台灣預計採購2981萬劑疫苗，目前實際送抵共485.51萬劑，扣掉美日捐贈的疫苗後，透過採購疫苗的到貨率僅3.7%，「防疫的下半場已經開打，各國無不想盡辦法爭取、施打更多疫苗，並開始研議解封國境，台灣也不能落後，應儘快取得更多疫苗，施打覆蓋率再往上提升，盡早達成群體免疫目標，恢復往日的正常生活。」

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