　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美贈250萬劑莫德納！蔣萬安揭「採購到貨率」：應取得更多疫苗

記者閔文昱／綜合報導

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗20日抵台，藍綠政治人物都紛紛向美國表達感謝，其中，國民黨立委蔣萬安表示，美方的援助猶如一場及時雨，也展現台美的深厚情誼。不過，除了認為民眾在疫苗施打上應該要有選擇權外，他同時也指出，扣掉美日捐贈的疫苗，台灣採購疫苗的到貨率僅3.7%，呼籲應儘快取得更多疫苗，盡早達成群體免疫目標。

▲▼蔣萬安。（圖／記者嚴云岑攝）

▲美國捐贈台灣的250萬劑疫苗抵台，蔣萬安發表看法。（圖／記者嚴云岑攝）

「The U.S. is a friend indeed！」蔣萬安20日在臉書表示，美國捐贈台灣的250萬劑莫德納疫苗已順利送抵桃園機場，在台灣急需疫苗的此刻，美方的援助猶如一場及時雨，也展現台美的深厚情誼，「真心感謝這段時間美國、日本等友邦的捐助，以及民間企業、團體努力奔走，讓當前燃眉之急的疫苗需求，得以稍微緩解。」

▲▼美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5169載運,於今日下午抵達台灣桃園機場,該航班由華航現有貨機隊中最新款,機身前段貨機英文字樣CARGO的C中藏有台灣形狀圖案的B777貨機擔任載運任務。（圖／記者李毓康攝）

▲美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗順利運抵台灣。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安指出，為保障母胎安全，先前他已提案要求衛福部將孕婦列為mRNA疫苗（莫德納）優先施打對象，此外，近來頻傳高齡者施打疫苗後猝逝，雖然原因仍待調查釐清，「但建議應讓民眾在疫苗施打上有選擇權，希望衛福部盡速擬定讓孕婦及75歲以上長者優先施打莫德納疫苗。」

蔣萬安透露，台灣預計採購2981萬劑疫苗，目前實際送抵共485.51萬劑，扣掉美日捐贈的疫苗後，透過採購疫苗的到貨率僅3.7%，「防疫的下半場已經開打，各國無不想盡辦法爭取、施打更多疫苗，並開始研議解封國境，台灣也不能落後，應儘快取得更多疫苗，施打覆蓋率再往上提升，盡早達成群體免疫目標，恢復往日的正常生活。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／國家級警報響了！花蓮22:50規模4.9地震　最大震度
他拿紓困金衝運彩　「2天賺進5萬」激動喊：要繼續拚嗎
確診女遇暖男「送水」！竟是直銷要2793元　還肉搜家屬討錢
台中大明高中一新生「報到後確診」　這關鍵讓同學都沒事
小粉紅剖開是綠的？徐巧芯搜「民進黨認證」PTT謠言帳號：抓到
吳亦凡、王思聰遭爆玩「5男尬80女」極樂趴！

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

等著打莫德納疫苗？陳其邁喊話「長輩快打！」：效果與AZ相同

「八八風災馬英九曾擋援助向大陸示好」　他揭：對美已讀不回

美贈250萬劑莫德納！蔣萬安揭「採購到貨率」：應取得更多疫苗

快訊／群聚感染擴大！北農員工＋派遣工＋承銷人「共45人確診」

小粉紅剖開是綠的？徐巧芯搜「民進黨認證」PTT謠言帳號：抓到了

綠營靠這7招掩護疫苗不足　國民黨：人民遲早會算帳

公開3+11決策紀錄為何被否決？　他揭：國民黨故意另生一案來騙人

阻斷隱性傳播鏈！新北居隔解除前需「PCR陰性」才能出關

蘇巧慧為第一線警消打氣　當「媒人」串接地方資源送防疫餐

北農26人確診！快篩陰性200人明先打疫苗　柯文哲派機動隊進駐

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

等著打莫德納疫苗？陳其邁喊話「長輩快打！」：效果與AZ相同

「八八風災馬英九曾擋援助向大陸示好」　他揭：對美已讀不回

美贈250萬劑莫德納！蔣萬安揭「採購到貨率」：應取得更多疫苗

快訊／群聚感染擴大！北農員工＋派遣工＋承銷人「共45人確診」

小粉紅剖開是綠的？徐巧芯搜「民進黨認證」PTT謠言帳號：抓到了

綠營靠這7招掩護疫苗不足　國民黨：人民遲早會算帳

公開3+11決策紀錄為何被否決？　他揭：國民黨故意另生一案來騙人

阻斷隱性傳播鏈！新北居隔解除前需「PCR陰性」才能出關

蘇巧慧為第一線警消打氣　當「媒人」串接地方資源送防疫餐

北農26人確診！快篩陰性200人明先打疫苗　柯文哲派機動隊進駐

傳「不敢脫」拱手讓出《色戒》女主角！　女星親揭與湯唯私下關係

力抗中國長人有心得　譚傑龍：上季有對抗塔壁經驗

快訊／國家級警報響了！花蓮22:50規模4.9地震　最大震度4級

突然就翻臉！會「無預警分手」的3大星座　摩羯底線不能踩

他拿紓困金衝運彩　「2天賺進5萬」激動喊：要繼續拚嗎

確診女遇暖男「送水」！竟是直銷要2793元　還肉搜家屬討錢

等著打莫德納疫苗？陳其邁喊話「長輩快打！」：效果與AZ相同

別讓肌膚悶壞了！夏季最新「卸妝清潔」新作盤點

黃少祺自家陽台陪兒游泳！露出「49歲超狂身材」網暴動：爸爸好帥

「八八風災馬英九曾擋援助向大陸示好」　他揭：對美已讀不回

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

美國捐贈250萬劑莫德納　他喊「郭台銘才是真功臣」原因曝光

快訊／群聚感染擴大！北農員工＋派遣工＋承銷人「共45人確診」

美再贈台疫苗！謝金河：背後藏政治角力

美贈疫苗變250萬劑　蔡英文曝原因

快訊／美國贈台250萬劑莫德納「明天到」　比預期多了3倍

柯建銘細數藍營荒謬提案：見國民黨末路

幕後／美國憂心疫苗遭到政治操作　火速提高援台250萬劑莫德納

美曝加碼原因　外媒預測跟晶片有關

美「3倍贈」疫苗！　王定宇曝背後原因

快訊／「疫苗是台灣的關鍵字」　蔡英文預告：後續洽購將分批到貨

加速拿疫苗！蕭美琴：台灣自行取貨

士林本週+54「超過萬華」！北市公布12區確診數　快篩陽性率1.2％

快訊／美國務院發聲：疫苗正往台灣

更多熱門

相關新聞

即／暴雨彈再襲　6縣市徹夜灌大雨

即／暴雨彈再襲　6縣市徹夜灌大雨

5月底開始，老天聽到台灣人飢渴的呼喚，在缺水危急關頭送來及時雨，中央氣象局表示，因西南風帶來豐沛水氣，清晨起苗栗以南降雨明顯，累積雨量以高雄大樹溪埔站211毫米最多，預估中南部午夜至21日西南風持續灌水，雨勢逐漸增大，晚間9時05分持續針對雲林以南6縣市發布「大雨特報」，將出現短時強降雨，22日（下周二）起受新一波鋒面影響，全台有雨，可能是6月最後一波鋒面。

快訊／群聚感染擴大！北農員工＋派遣工＋承銷人「共45人確診」

快訊／群聚感染擴大！北農員工＋派遣工＋承銷人「共45人確診」

高一新生報到後確診　這關鍵解除警戒

高一新生報到後確診　這關鍵解除警戒

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

天天包裹地獄　物流員工眼神死

天天包裹地獄　物流員工眼神死

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫美國250萬劑莫德納蔣萬安採購疫苗到貨率影音

讀者迴響

熱門新聞

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

嬤打疫苗！醫驚「心臟快不跳了」急勸：打完倒下去不知算誰的

打疫苗63死　醫嚇查CDC資料：從3頁、2頁、剩1頁

打完AZ隔天！長輩雙腿「冒出血斑」超詭異

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

莫德納才第三　全球最多國家使用疫苗排行出爐

快訊／今增107例本土病例！再增11死

桃園企業快篩！2.5萬移工71人陽性　PCR結果出爐

澳門：台灣移入確診者「隱瞞去過印度」

戰疫前線　背鍋的華航機師

天天包裹地獄　物流員工眼神死

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

左轉道直行不算違規？全因這條線

女看《厲陰宅3》突慘叫

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面